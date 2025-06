Quang Ninh stimule le tourisme estival grâce à diverses activités

>> Un projet de casino de deux milliards de dollars à Vân Dôn soumis pour décision

>> Quang Ninh ambitionne d’attirer un nombre croissant de visiteurs musulmans

>> Plus de 10.000 participants au 4e marathon VnExpress de Ha Long

Photo : VNA/CVN

Quang Ninh qui abrite la célèbre baie de Ha Long (site classé au patrimoine naturel de l'UNESCO), a enregistré au cours des cinq premiers mois de 2025 un total de 9,1 millions de visiteurs, dont 330.000 touristes étrangers. Cette affluence a généré un chiffre d'affaires de plus de 4.250 milliards de dôngs (environ 163,28 millions de dollars). Ces chiffres représentent une augmentation de 7 % du nombre total de touristes par rapport à la même période l'an dernier.

Selon Pham Duc An, président du Comité populaire provincial, le tourisme est un moteur essentiel de la croissance économique locale. Dans cette optique, il a exhorté la province à intensifier ses efforts en mettant en œuvre des mesures efficaces et en organisant des événements attrayants pour attirer encore plus de visiteurs pendant la haute saison estivale de 2025. L'objectif ambitieux fixé pour le premier semestre est d'atteindre 10,8 millions de touristes.

Les autorités locales ont appliqué une série de mesures coordonnées pour dynamiser les secteurs du tourisme et des services, en se concentrant sur l’attraction des visiteurs - notamment les croisiéristes internationaux - et en diversifiant les services ainsi que les itinéraires touristiques vers la baie de Bai Tu Long.

Au seul mois de mai, Quang Ninh a organisé avec succès plusieurs événements culturels et touristiques majeurs, dont le célèbre Carnaval de Ha Long, célébré du 30 avril au 1er mai, et la procession cérémonielle des reliques sacrées du Bouddha au monastère Truc Lâm Yên Tu, qui a attiré plus de 1,5 million de visiteurs.

Photo : VNA/CVN

Afin de stimuler une forte croissance du tourisme en 2025 et au-delà, Quang Ninh a adopté une nouvelle approche axée sur des solutions fondamentales et de long terme. Cela comprend l’amélioration des institutions et politiques liées au tourisme ; le développement des infrastructures, des équipements touristiques et des ressources humaines ; la diversification des marchés et produits touristiques ; le renforcement de la promotion et de la valorisation de l’image de marque ; l’application des sciences et des technologies ; ainsi qu’un meilleur encadrement public du secteur touristique.

La province a notamment élaboré un plan directeur visant à faire de Quang Ninh un pôle touristique régional et mondial d’ici 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

Photo : VNA/CVN

À long terme, Quang Ninh ambitionne de développer de nouvelles destinations et de nouveaux itinéraires à travers les baies d’Ha Long, Bai Tu Long, Vân Dôn et Cô Tô, en créant des produits touristiques maritimes et insulaires de haute qualité. La province prévoit également d’ouvrir une ligne touristique directe reliant la baie de Lan Ha, dans la ville de Hai Phong, à celle de Ha Long, afin de maximiser le potentiel du premier site interprovincial du Vietnam inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO : la baie de Ha Long et l’archipel de Cat Bà.

Quang Ninh s’est fixé pour objectif d’accueillir 20 millions de touristes en 2025, dont 4,5 millions d’arrivées internationales, pour un chiffre d’affaires touristique total estimé à 50 000 milliards de dôngs.

VNA/CVN