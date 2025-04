Le tourisme médical, une nouvelle façon de voyager à Dà Nang

Le tourisme médical est devenu une tendance majeure dans le monde. De plus en plus de touristes étrangers choisissent de combiner vacances et soins de santé. Une bonne occasion pour le Vietnam en général et la ville de Dà Nang (Centre) en particulier de promouvoir le développement de ce secteur.

Photo : VnExpress/CVN

L’Association médicale de la ville de Dà Nang, en collaboration avec le Département municipal du tourisme, le Service municipal de la santé et l'Association du tourisme de la ville, a organisé, le 15 avril, le colloque intitulé "Développer le tourisme médical de Dà Nang".

Ce colloque avait pour but de chercher des orientations pour donner un nouvel élan au tourisme de Dà Nang, avec l’accent mis sur le développement des services touristiques de haute qualité et à forte valeur ajoutée. Cela contribuera à améliorer la qualité de vie de la population locale, à promouvoir l'image de la ville et à assurer le développement socioéconomique durable.

Lors de sa prise de parole, le vice-président du Comité populaire de la ville de Dà Nang, Trân Chi Cuong, a déclaré : "Le tourisme médical est l'une des orientations majeures dans la stratégie de développement de Dà Nang, qui vise à créer des services de haute qualité et à faire de Dà Nang un grand centre socio-économique du Vietnam et de la région du centre en particulier".

Ces dix dernières années, la ville de Dà Nang a mis l’accent sur le développement du tourisme médical. Les établissements de santé et les hôpitaux de Dà Nang ont coopéré avec les agences touristiques locales pour diversifier les produits de tourisme médical.

Grâce aux progrès significatifs de la médecine, à l'amélioration de la qualité et aux coûts raisonnables des services d'examen et de traitement médicaux, les établissements de santé du Dà Nang ont attiré de plus en plus de patients étrangers.

"Avec un système d'hôpitaux et d'établissements de santé modernes, la ville de Dà Nang est capable de servir les touristes nationaux et étrangers souhaitant recevoir un traitement ou des soins médicaux, par conséquent, la ville promeut le développement du tourisme médical. Cependant, il existe encore de nombreux défis à relever", a souligné Trân Chi Cuong.

Dà Nang dispose d’un grand potentiel pour développer le tourisme médical grâce à un système de santé moderne, des médecins qualifiés, des infrastructures touristiques synchrones et un environnement de vie convivial et sûr. Le secteur de santé de la ville a appliqué avec succès de nombreuses technologies médicales de pointe conformément aux normes mondiales.

Photo : VnExpress/CVN

Trân Chi Cuong a demandé une coordination étroite entre les organes compétents et les agences touristiques de la ville pour diversifier assurer la qualité des produits de tourisme médical. Il a jugé nécessaire de créer une marque unique pour le tourisme médical de Dà Nang.

"Il est essentiel de faire du tourisme médical un produit unique de Dà Nang, avec l’accent mis sur la création des valeurs ajoutées à partir de services médicaux de haute qualité, ainsi que de renforcer la connectivité entre les secteurs de la santé, du tourisme et du commerce pour construire un modèle touristique durable et efficient", a noté Trân Chi Cuong.

Dà Nang vient de lancer son projet de développement du tourisme médical pour la période 2025-2030, qui a pour objectif d'améliorer la qualité des services de santé en faveur du développement du tourisme médical de la ville. Cela permettra également à Dà Nang d’accélérer sa croissance économique et de promouvoir son image auprès des touristes nationaux et étrangers.

D’ici 2030, Dà Nang ambitionne de construire au moins deux établissements de santé répondant aux normes internationales et de former une main-d’œuvre professionnelle et hautement qualifiée dans le secteur médical, dans le but d'attirer davantage de patients internationaux.

Dans un avenir proche, le secteur municipal de la santé se concentrera sur le développement de nombreuses spécialités afin de faire de Dà Nang un centre de soins de santé dans la région. Il cherchera également à diversifier les forfaits de tourisme médical pour s'adapter au marché national et international, ainsi qu’à moderniser les infrastructures médicales pour mieux servir les patients.

Selon Bùi Ngoc Nhu Nguyêt, directrice adjointe de l'Institut de recherche sur le développement socio-économique de la ville de Dà Nang, actuellement, les touristes internationaux à Dà Nang ont une forte demande de services d'examen et de traitement médicaux, notamment des services de médecine traditionnelle.

Elle a souligné l’importance d’établir un modèle de tourisme médical approprié aux conditions de développement de Dà Nang et d’augmenter les investissements dans ce domaine.

En 2025, la ville de Dà Nang ambitionne de renforcer son attractivité touristique en accueillant 11,9 millions de visiteurs, soit une hausse annuelle de 10%, dont 4,8 millions d’arrivées internationales (+7%). Cette croissance devrait générer un chiffre d'affaires touristique supérieur à 36.000 milliards de dôngs, soit une augmentation de plus de 15%.

NDEL/VNA/CVN