Agoda classe Hôi An parmi les cinq meilleures destinations cyclistes en Asie

À l’occasion de la Journée mondiale de la bicyclette, le 3 juin, la plateforme de voyage numérique Agoda a mis en lumière cinq destinations cyclistes incontournables en Asie dont la vieille ville de Hôi An, dans le Centre du Vietnam.

>> Hanoï et Hôi An parmi les meilleures destinations au monde en 2025

>> Time Out classe Hà Giang et Hôi An parmi les 44 plus beaux endroits du monde

>> Hôi An brille sur le palmarès d’Agoda des festivals des lanternes d’Asie

Photo : VNA/CVN

Hôi An s’est classée cinquième parmi cinq destinations cyclistes asiatiques idéales pour les cyclistes de tous niveaux. La charmante vieille ville et la campagne environnante de Hôi An offre une expérience inoubliable aux passionnés de la petite reine.

Selon Agoda, "les cyclistes pourront profiter de routes pittoresques à travers les rizières, les sentiers côtiers et les villages animés, avec des hébergements allant des hôtels-boutiques aux complexes hôteliers de luxe".

Elle souligne que "l’alliance de la richesse culturelle et de la beauté naturelle fait de Hôi An une destination captivante pour les cyclistes souhaitant découvrir la diversité des paysages du Vietnam."

Hôi An, située sur les bords de la rivière Thu Bôn dans la province de Quang Nam, fait partie des joyaux du Vietnam. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, cette vieille ville était autrefois l’un des ports commerciaux les plus importants de l’Asie du Sud et un important centre d’échanges culturels Est-Ouest.

Son passé est superbement conservé dans les vieilles maisons de style chinois, japonais ou français, les temples de congrégations et pagodes. Ses bâtiments et la disposition de ses rues reflètent les traditions autochtones aussi bien que les influences étrangères, qui ont donné naissance à ce vestige unique.

Alors que le cyclotourisme gagne en popularité à l’échelle mondiale, notamment en Asie-Pacifique où la demande croît rapidement, de plus en plus de voyageurs se tournent vers le deux-roues pour explorer la diversité des paysages et des cultures de la région.

En proposant des offres exceptionnelles sur l’hébergement, le transport et les expériences, Agoda facilite la planification des aventures à vélo des voyageurs, qu’ils recherchent des itinéraires pittoresques, une immersion culturelle ou un mélange des deux.

VNA/CVN