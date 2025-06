The Independent

Fantastique road-trip sur la boucle de Hà Giang

Nichée dans les hautes montagnes du Nord, à la frontière avec la Chine, la boucle de Hà Giang serpente à travers des cols spectaculaires, des karsts calcaires vertigineux et des canyons kaléidoscopiques et des villages pittoresques.

>> Maisons en torchis : héritage culturel des H’mông à Dông Van

>> Le miel de menthe de Hà Giang : trésor des montagnes et fierté des ethnies locales

>> Suspension des visites au mât du drapeau de Lung Cu du 30 mai au 18 juin

Photo : ST/CVN

Construite dans les années 1960 pour relier les villageois à la ville de Hà Giang, la boucle de Hà Giang était jusqu’à récemment presque totalement inconnue des touristes, présente le journal britannique en ligne The Independent, estimant que cette boucle en lacets est considérée comme l’une des pistes de moto les plus pittoresques (et les plus difficiles) d’Asie du Sud-Est

Le parcours commence à Quan Ba et traverse Yên Minh, Dông Van, et Mèo Vac avant de revenir à Quan Ba. Cette route montagneuse sillonne des vallées profondes, des cols escarpés, et des gorges, offrant des vues sur des paysages karstiques et des rizières en terrasses.

"Depuis la ville de Hà Giang, nous avons emprunté une large route lisse, traversant une forêt tropicale couleur émeraude, tandis qu’une mer de collines en forme de bosses s’élevait au loin. Puis nous avons commencé à nous élever dans les nuages, les montagnes tapissées de pins perçant la brume froide et mordante", raconte Laura French sur The Independent.

Photo : Autourasia/CVN

"En chemin, nous avons croisé des membres de la tribu montagnarde Hmong, vêtus de couleurs vives, la plus importante des plus de 40 ethnies de la province de Hà Giang, et de minuscules villages isolés où les enfants nous saluaient de la main. Les habitants passaient à toute vitesse en mobylette, transportant tout, des poulets vivants à (à un moment donné) un cochon entier", constate-t-elle.

"Le deuxième jour, la difficulté est venue ; notre premier tronçon a été le col de Tham Ma, une route escarpée en forme de S qui serpente à travers la verdure tel un boa constrictor sournois", fait-elle savoir.

Même en tant que passager, il faut un peu de courage, mais les récompenses sont spectaculaires : des montagnes s’élevant tout autour en pyramides colossales couvertes d’arbres, des rochers volcaniques noirs parsemant le paysage et des rizières creusées dans les pentes en majestueux tourbillons verdoyants (la région fait partie du parc géologique du plateau calcaire de Dông Van, géoparc mondial de l’UNESCO).

Ces paysages ont atteint leur apogée plus tard dans la journée au col de Ma Pi Leng, une artère pittoresque creusée dans les montagnes à 1.500 m d’altitude, considérée comme le joyau de Hà Giang. Il offre un panorama spectaculaire sur des montagnes majestueuses et la rivière Nho Quê, se fraie un chemin à travers le canyon, luisant d’un bleu luminescent.

Le troisième jour, nous sommes descendus dans le canyon de Tu San, le plus profond d’Asie du Sud-Est. Nous avons longé la rivière en bateau, bordée de falaises couleur chameau, l’eau miroitant sous le soleil, tel un kaléidoscope de jade et d’or.

Photo : Vietluxtour/CVN

Le quatrième jour, nous avons flâné tranquillement dans une vallée verdoyante, entourée de cultures en terrasses et de rizières d’un vert éclatant, avant de nous arrêter nager près d’une impressionnante cascade. À l’immense grotte de Lung Khuy, nous nous sommes faufilés entre d’immenses stalactites et stalagmites, surgissant telles des tourelles scintillantes d’un château. Lors d’une visite au village de Lô Lô Chai, nous avons découvert les traditions et les croyances de l’ethnie Lô Lô.

Hà Giang abrite un riche patrimoine culturel et une forte densité de groupes ethniques minoritaires. En voyant les femmes locales colorées marcher le long des routes et dans les villages, en découvrant les marchés animés et en suivant les pas des habitants sur les motos, les touristes se rapprochent du cœur et de l’âme de la culture locale et vivent une tranche de vie authentique.

"Glisser sans souci pendant des heures, l’air frais des montagnes vivifiant mon âme et les paysages se déployant sous des formes parmi les plus spectaculaires que je n’ai jamais vues, m’ont donné un sentiment de vie et de présence. Et lorsque je suis finalement revenu à notre point de départ, j’avais les larmes aux yeux – un mélange d’émotions, de soulagement d’avoir terminé et de tristesse de quitter cette partie du monde encore authentique", conclut-elle.

VNA/CVN