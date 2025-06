Le tourisme de Lào Cai voit son avenir en vert et en grand

Située dans le Nord-Ouest du Vietnam, la province de Lào Cai valorise ses atouts naturels et culturels pour promouvoir un tourisme vert et durable. Son objectif est de figurer parmi les dix destinations touristiques les plus attractives du Vietnam.

Photo: VNA/CVN

Dans la soirée du 5 juin, la Foire internationale du tourisme de Lào Cai 2025 s’est officiellement ouverte dans la ville de Lào Cai, sur le thème "Connecter les aspirations vertes", attirant l’attention d’un grand nombre de visiteurs.

Cette année, l’événement a réuni la participation de 130 stands venus de différentes entreprises vietnamiennes et étrangères, ainsi que des représentants de 120 agences de voyages venues de plus de 10 pays et territoires à travers le monde, dont la Chine, la Malaisie, l’Inde, le Japon, l’Australie, la République de Corée, la France, la Thaïlande, les Philippines et l’Indonésie. Il s’agit des marchés touristiques importants de Lào Cai.

La foire est une occasion pour la province de Lào Cai de créer un nouvel élan pour son tourisme, de promouvoir son image en tant que destination attrayante et à riche potentiel de croissance, ainsi que d’affirmer sa position en tant que centre de connexion régionale et internationale.

Photo : VNA/CVN

Quant aux entreprises vietnamiennes et étrangères dans le secteur touristique, c’est une bonne opportunité pour elles de se rencontrer, d’échanger les expériences et d’établir les relations de partenariat stratégique.

En marche vers un tourisme vert et durable

Dans son discours d’ouverture, Hoàng Quôc Khanh, vice-président permanent du Comité populaire de la province de Lào Cai et chef du comité d’organisation de la foire, a déclaré : "Face aux opportunités et défis de la mondialisation, du changement climatique et de la concurrence de plus en plus féroce dans le tourisme, la province de Lào Cai s’engage fermement dans le développement du tourisme vert et durable".

Le thème "Voyager à Lào Cai - Connecter les aspirations vertes" traduit la détermination du secteur du tourisme de Lào Cai à se transformer fortement vers un développement durable, avec l’accent mis sur la protection des écosystèmes naturels, la réduction des déchets, l’utilisation d’énergies propres, le développement du tourisme communautaire et la préservation de la culture traditionnelle.

Photo : VNA/CVN

La foire promet d’offrir aux investisseurs, aux entreprises du secteur touristique et aux agences de voyage des opportunités d’affaires et de coopération pour augmenter le nombre de visiteurs à Lào Cai.

D’autre part, elle constitue une bonne occasion de présenter et de promouvoir le potentiel, les atouts, la beauté paysagère, la culture et les habitants de Lào Cai auprès des touristes nationaux et internationaux. Cela contribuera à créer un nouvel élan au secteur du tourisme du Vietnam en général et de la province de Lào Cai en particulier dans la nouvelle ère d’intégration internationale et de développement durable, a noté Hoàng Quôc Khanh.

Pour sa part, Pham Van Thuy, directeur adjoint de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, a hautement apprécié l’initiative de Lào Cai dans l’organisation de la Foire internationale du tourisme en 2025. Selon lui, cet événement traduit la volonté de la province de Lào Cai de renforcer la connectivité touristique entre les localités et les régions du Vietnam, ainsi qu’entre les destinations clés du Vietnam et celles du monde.

Pour promouvoir le développement durable du tourisme de Lào Cai, Pham Van Thuy a jugé nécessaire de privilégier les investissements majeurs et stratégiques dans la modernisation des infrastructures touristiques et la construction des zones de villégiature écologique.

Il a également souligné l’importance de développer les destinations touristiques vertes pour faire de Lào Cai une marque touristique sûre, attrayante et respectueuse de l’environnement.

La Foire internationale du tourisme de Lào Cai 2025 se déroulera jusqu’au 8 juin.

Photo : VNA/CVN

Ces dernières années, le tourisme de Lào Cai a connu de nombreuses avancées impressionnantes. Avec ses atouts dans le développement de la zone touristique nationale de Sa Pa, Lào Cai a attiré plus de 8 millions de visiteurs en 2024, générant un chiffre d’affaires de près de 27.000 milliards de dôngs.

Afin de renforcer la qualité du tourisme, les autorités de Lào Cai se sont efforcées de renforcer la sensibilisation des habitants à une approche responsable axée sur la protection de l’environnement.

Le tourisme local a connu une croissance soutenue grâce à des initiatives de coopération tant nationales qu’internationales. Lào Cai a activement participé à plusieurs programmes de coopération, notamment le programme du couloir économique Lào Cai - Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh (Vietnam) et Yunnan (Chine), ainsi que le programme de coopération touristique entre les huit provinces du Nord-Ouest et Hô Chi Minh-Ville, en plus d’une collaboration avec la région Nouvelle-Aquitaine (France). D’autre part, la province a élargi son offre touristique en développant de nouvelles destinations attrayantes.

Plusieurs destinations se sont positionnées sur la carte touristique du Vietnam et du monde, telles que : la zone touristique du téléphérique Fansipan Legend, qui a remporté les prix "Première destination touristique culturelle du monde 2023" et "Première destination touristique naturelle de monde 2023" ; la ville de Sa Pa, qui se trouve toujours dans le top 50 des plus belles petites villes du monde ; ou encore le marché de Bac Ha, qui est considéré comme le plus attrayant d’Asie du Sud-Est.

Pour 2025, Lào Cai se fixe pour objectif d’accueillir 10 millions de touristes, dont 1,5 million d’étrangers. Elle vise en outre un chiffre d’affaires touristique de 44.760 milliards de dôngs. Son ambition est de figurer parmi les dix destinations touristiques les plus attractives du Vietnam.

NDEL/VNA/CVN