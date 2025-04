Plus de 6 millions d’arrivées touristiques internationales au Vietnam au 1er trimestre

Il s'agit du nombre le plus élevé jamais atteint pour cette période. En comparaison avec la même période en 2019 (avant la pandémie de COVID-19), le nombre de visiteurs a connu une hausse de 134%.

Parmi les dix principaux marchés, la Chine s’est positionnée en tête avec 1,58 million d'arrivées (+78,3%), suivie par la République de Corée avec 1,26 million. Taïwan (Chine), les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde ont complété ce groupe. Les marchés de l'Asie du Sud-Est ont également affiché des taux de croissance notables, notamment le Cambodge (+105,6%), les Philippines (+95,1%), le Laos (+52,7%), l'Indonésie (+6,9%) et la Thaïlande (+4,7%).

Les marchés européens ont maintenu une croissance à deux chiffres, en particulier ceux bénéficiant de politiques d'exemption de visa unilatérales : le Royaume-Uni (+23,5%), la France (+28,3%), l'Allemagne (+23,3%), l'Italie (+29,0%), l'Espagne (+17,5%), le Danemark (+17,6%), la Suède (+18,7%) et la Norvège (+16,0%). Le marché russe a connu une croissance particulièrement élevée, de 110,5%. La Pologne et la Suisse ont également enregistré une augmentation du nombre de visiteurs, avec des hausses respectives de 52,9% et 14,1 % par rapport à la même période de 2024.

L’Autorité nationale du tourisme souligne que ces résultats sont dus à la Résolution 11/NQ-CP du gouvernement sur l'exemption de visa de courte durée pour les citoyens polonais, tchèques et suisses du 1er mars au 31 décembre 2025, dans le cadre du Programme de stimulation pour le développement du tourisme en 2025. Cette politique devrait dynamiser l'attraction d'un plus grand nombre de visiteurs de ces trois marchés européens au cours de l'année.

La mise en œuvre de l'exemption de visa, conjuguée à une série de programmes promotionnels, à l'innovation dans les méthodes de promotion touristique et à l'amélioration de l'attractivité des produits et destinations touristiques du Vietnam, vise à garantir la réalisation de l'objectif d’accueillir entre 22 et 23 millions de visiteurs étrangers en 2025.

VNA/CVN