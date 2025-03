Le Vietnam s’affirme dans l’écosystème mondial des semi-conducteurs et de l’IA

La conférence internationale "Intelligence artificielle et semi-conducteurs 2025" (AISC 2025), organisée du 12 au 16 mars à Hanoï et Dà Nang (Centre), marque une étape décisive dans l’ambition du pays de s’intégrer à la chaîne de valeur mondiale de ces technologies de pointe.

>> Le Vietnam, un précurseur mondial dans la vague de délocalisation

Sous le thème "Construire l’avenir : Connecter l’IA et les technologies des semi-conducteurs à l’échelle mondiale", l’événement rassemblera plus de 1.000 dirigeants et experts issus des plus grandes entreprises technologiques, telles que Google DeepMind, IBM, Intel, TSMC, Samsung, MediaTek, Tokyo Electron, Panasonic, Qorvo, Marvell…

Cette conférence place au cœur des débats les avancées révolutionnaires de l’IA dans la conception et la fabrication de puces, ainsi que le potentiel des architectures de semi-conducteurs de nouvelle génération. L’événement démontre que le Vietnam dispose de toutes les conditions requises pour collaborer avec des partenaires internationaux dans les secteurs des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle.

Co-organisateur de l’événement, le directeur du Centre national d’innovation, Vu Quôc Huy, souligne : "La stratégie de développement socio-économique du Vietnam pour 2021-2030 affirme que le pays doit rattraper le monde en se concentrant sur les domaines de la quatrième révolution industrielle, tels que l’IA et la blockchain. Le Vietnam encourage les investissements étrangers apportant des innovations dans ces secteurs".

Les investissements directs étrangers vers le pays augmentent régulièrement, avec une forte proportion de capitaux de qualité dans le secteur des technologies 4.0. Fin 2024, NVIDIA, le plus grand concepteur et fabricant de puces au monde, a officiellement signé un accord pour établir un Centre de recherche et développement en IA ainsi qu’un Centre de données IA au Vietnam. Selon Coke-Hamilton, directrice exécutive du Centre du commerce international, les investisseurs perçoivent clairement l’engagement du Vietnam, qui met en place des mesures concrètes pour attirer de nouveaux projets.

"Le Vietnam est devenu l’un des centres de développement les plus dynamiques en matière de technologies de l’information et d’innovation en Asie. Avec une main-d’œuvre hautement qualifiée et des accords commerciaux solides, le pays offre un environnement propice aux investissements technologiques. Le gouvernement vietnamien a considérablement investi dans les infrastructures technologiques, notamment dans l’informatique en nuage, les grands centres de données à Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, ainsi que dans les infrastructures portuaires, autoroutières et énergétiques modernes", a-t-elle expliqué.

D’après une analyse de Bloomberg Intelligence, le marché mondial des semi-conducteurs pourrait dépasser 700 milliards de dollars d’ici la fin de l’année, porté par l’intelligence artificielle, véritable moteur de l’économie numérique. La percée de DeepSeek-R1, un modèle d’IA open source d’origine chinoise, a déclenché une vague de transformation, intensifiant la demande en solutions informatiques performantes. L’essor de l’IA dans la conception et la fabrication de puces semi-conductrices attire des investissements massifs, redéfinissant le paysage du secteur et ouvrant de nouvelles perspectives pour les pôles technologiques émergents à travers le monde. Dans ce contexte, le Vietnam ne peut se permettre de rester en retrait.

Selon la Stratégie nationale de développement, l’investissement dans les industries des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle ne constitue pas seulement un levier de croissance économique pour le Vietnam, mais aussi un élément clé de sa compétitivité à l’ère numérique.

"Contrairement à d’autres pays qui se concentrent sur quelques segments spécifiques, le Vietnam participe à toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs, selon le principe du bénéfice plus un. Il ambitionne ainsi de devenir une destination privilégiée pour les entreprises internationales du secteur", a indiqué Lê Nam Trung, directeur adjoint du Département de l’industrie de l’information et de la communication.

L’AISC 2025 marquera de nouvelles étapes de coopération pour le Vietnam, notamment son adhésion officielle à l’AI Alliance mondiale, ainsi que la signature de nombreux accords entre entreprises vietnamiennes et partenaires étrangers. Une avancée stratégique qui renforce sa position dans la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle.

