Un projet ferroviaire stratégique pour le Vietnam

Le projet de construction de la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong progresse avec un engagement fort pour assurer le respect des délais et la qualité de l’ouvrage. Ce projet, d’une importance capitale pour le développement économique et logistique du pays, s’inscrit dans une vision à long terme visant à moderniser et renforcer le réseau ferroviaire national.

Photo : CTV/CVN

Récemment, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a tenu une séance de travail avec plusieurs ministères et les neuf provinces concernées afin d’établir un plan de mise en œuvre de la Résolution n° 187/2025/QH15 de l’Assemblée nationale relative à ce projet.

Avec pour objectif une finalisation d’ici 2030, cette infrastructure est une priorité nécessitant une planification rigoureuse, un suivi méticuleux et l’instauration de mécanismes et de politiques spécifiques. Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a souligné que l’expérience acquise lors de la mise en œuvre de cette ligne ferroviaire servira de référence pour d’autres projets stratégiques, notamment la ligne à grande vitesse Nord-Sud et les réseaux ferroviaires urbains de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville. Il a ainsi demandé au ministère des Transports (désormais rattaché au ministère de la Construction) d’intégrer les remarques des parties prenantes et d’accélérer la finalisation du projet de résolution gouvernementale sur l’application des décisions parlementaires. Ce cadre réglementaire garantira une coordination optimale entre les différentes entités impliquées et facilitera l’attribution des financements nécessaires.

Photo : VNA/CVN

Des normes technologiques et des infrastructures adaptées

Parallèlement, le ministère de la Construction doit définir des normes technologiques et de conception pour l’ensemble du système ferroviaire afin d’optimiser les investissements et d’attirer les meilleurs entrepreneurs et investisseurs. L’étude d’une éventuelle extension des gares et des embranchements doit être approfondie pour maximiser l’impact économique du projet sur les localités traversées. Une collaboration étroite avec les autorités locales est essentielle pour déterminer rapidement les limites des zones d’expropriation, coordonner le financement des indemnisations et des relogements, et aligner ce développement avec les plans d’urbanisation, industriels et logistiques régionaux. Une attention particulière sera portée aux impacts environnementaux ainsi qu’aux mesures d’atténuation des perturbations causées aux populations locales.

Photo : VNA/CVN

Trois grandes missions pour structurer le projet

Le projet repose sur trois grandes missions : l’élaboration de textes réglementaires encadrant les politiques spécifiques au ferroviaire, la clarification des rôles et responsabilités des différentes parties prenantes et l’intégration du projet dans une approche globale de développement territorial englobant l’urbanisme, l’industrie et les services logistiques.

Actuellement, le ministère des Transports travaille à l’établissement de règlements concernant la conception technique, les coûts financiers, l’utilisation des terres, la sélection des investisseurs et la recherche scientifique appliquée au ferroviaire. Les discussions portent également sur l’exploitation des ressources minérales nécessaires au projet, les procédures d’évaluation et d’approbation des plans ainsi que la valorisation foncière autour des gares. L’objectif est d’établir un cadre réglementaire précis favorisant une exécution efficace et coordonnée du projet tout en maximisant son potentiel économique.

Les attentes des provinces concernées

Les dirigeants des provinces impliquées, notamment Hanoï, Lào Cai, Yên Bai, Vinh Phuc, Bac Ninh et Hai Dương, expriment leur souhait d’une clarification rapide des tracés et des limites d’expropriation. Ils demandent également des ajustements tels que l’ajout de gares et de connexions avec les zones industrielles et les ports secs. Selon la Résolution n° 187/2025/QH15, le projet mobilisera un budget total de 203 231 milliards de dôngs, soit environ 8,37 milliards de dollars, avec une mise en service prévue au plus tard en 2030. Les autorités locales insistent sur la nécessité d’une approche inclusive prenant en compte les spécificités régionales afin de garantir un développement harmonieux.

Un tracé ambitieux et des défis à relever

Le tracé s’étend sur 391 km entre la frontière de Lào Cai et la gare de Lach Huyên à Hai Phong, avec 27,9 km de voies secondaires, traversant neuf provinces. Il s’agit d’une ligne à voie unique, à écartement standard (1,435 m), permettant le transport mixte de passagers et de marchandises. Les vitesses de conception atteindront 160 km/h entre Lào Cai et Hai Phong, 120 km/h dans la région de Hanoï et 80 km/h sur les autres sections.

Le projet nécessitera environ 2.632 hectares de terrains et impliquera la relocalisation d’environ 19.136 personnes. Ces défis imposent une gestion rigoureuse des ressources et une communication transparente avec les populations affectées afin d’assurer une transition fluide et de minimiser les perturbations socio-économiques.

Photo : DT-Ngoc Tân/CVN

Thao Nguyên/CVN