Promouvoir l'investissement dans l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs

Le Bureau commercial du Vietnam à Singapour, en collaboration avec l'Association de l'industrie des semi-conducteurs de Singapour (SSIA), a organisé un séminaire hybride visant à présenter le potentiel, les avantages et la stratégie de développement de l'industrie des semi-conducteurs au Vietnam, réunissant de nombreux investisseurs et partenaires du secteur.

Photo : Tân Dat/VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Trân Phuoc Anh, a souligné que le gouvernement vietnamien considère les semi-conducteurs comme un secteur clé de l'économie nationale. En 2024, le Premier ministre a adopté une stratégie de développement de cette industrie jusqu'en 2030, avec une vision à l'horizon 2050.

La première phase (2024-2030) vise à faire du Vietnam un centre mondial de ressources humaines en semi-conducteurs et à établir des capacités fondamentales en recherche, conception, fabrication, conditionnement et test, avec un chiffre d'affaires prévu de plus de 25 milliards de dollars par an.

Ang Wee Seng, directeur exécutif de la SSIA, a indiqué que l'écosystème des semi-conducteurs de Singapour contribue à près de 12% du marché mondial et représente environ 8% du PIB national. La coopération transfrontalière est essentielle pour stimuler la croissance, et le Vietnam, avec un marché évalué à plus de 18 milliards de dollars en 2024 et prévu à 31 milliards de dollars en 2029, devient une destination clé pour les investissements dans l'innovation et la production.

Selon Cao Xuân Thang, conseiller commercial du Vietnam à Singapour, les entreprises vietnamiennes doivent se concentrer sur la formation de ressources humaines hautement qualifiées, le développement de technologies intégrant des puces spécialisées et l'intelligence artificielle, la consolidation de la chaîne d'approvisionnement, l'intensification de la coopération internationale et le renforcement des infrastructures technologiques, etc.

Le Bureau commercial du Vietnam prévoit d'organiser prochainement une mission d'investisseurs et de partenaires singapouriens au Vietnam pour explorer les opportunités d'investissement dans ce secteur.

