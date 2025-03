L’IA et les semi-conducteurs, moteurs de la révolution industrielle vietnamienne

À l'ère de la 4 e révolution industrielle, l'innovation n'est plus une option mais est devenue un facteur vital pour améliorer la compétitivité nationale, a déclaré Nguyên Mai Duong, directeur du Département de l'innovation relevant du ministère des Sciences et des Technologies, lors d’un atelier tenu ce jeudi 13 mars à Hanoï.

L’IA et les semi-conducteurs ne sont pas seulement des technologies de pointe mais également des moteurs stratégiques permettant au Vietnam de réaliser des percées dans un nouveau cycle de développement, a affirmé Nguyên Mai Duong, directeur du Département de l'innovation relevant du ministère des Sciences et des Technologies.

Conscient des opportunités et du potentiel des sciences, des technologies et de l’innovation pour le développement du pays dans la nouvelle ère, le Vietnam a mis en place de nombreuses politiques pour promouvoir ce domaine. Le Politburo a notamment publié la résolution N°57 sur les avancées dans les domaines des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique nationale.

Nguyên Mai Duong a déclaré qu'avec un soutien fort, une direction rigoureuse du gouvernement et des politiques d'innovation perfectionnées, le Vietnam affirme progressivement sa position de destination attractive pour les industries des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle.

Vu Quôc Huy, directeur du Centre national d'innovation (NIC), a souligné que le soutien du gouvernement et un environnement d'investissement ouvert sont des facteurs clés pour faire du Vietnam un centre émergent pour les sociétés technologiques mondiales.

"Le Vietnam s'engage résolument dans la quatrième révolution industrielle, considérant l'IA et les semi-conducteurs comme des piliers stratégiques essentiels à son développement", a-t-il affirmé. Selon cet expert, ces domaines offrent des opportunités exceptionnelles aux entreprises vietnamiennes pour s'intégrer de manière significative dans la chaîne de valeur mondiale et contribuer activement au progrès technologique. En tant qu'économie numérique parmi les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est, le Vietnam bénéficie d'atouts considérables, notamment un emplacement géographique stratégique, une main-d'œuvre hautement qualifiée et des infrastructures modernes et performantes.

Affirmant l'engagement du gouvernement à créer des conditions favorables aux entreprises technologiques, Vu Quôc Huy a assuré que le Vietnam était prêt à relever les défis et à atteindre les objectifs fixés.

Pour développer l'industrie de l'IA et des semi-conducteurs, il est essentiel de former des ressources humaines de haute qualité, a souligné le Dr. Bui Hai Hung, directeur de l'Institut de recherche en IA, VinAI.

Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la Conférence internationale sur l'IA et les semi-conducteurs (AI-Semiconductor Conference - AISC) 2025, organisée par Aitomatic (États-Unis) et le NIC du Vietnam.

L’événement se poursuit jusqu’au 16 mars avec diverses activités à Hanoï et à Dà Nang.

