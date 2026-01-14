Le Venezuela va envoyer un émissaire à Washington

>> Les États-Unis exhortent leurs ressortissants à quitter "immédiatement" le Venezuela

>> Donald Trump se dit ouvert à une entrevue avec la présidente par intérim du Venezuela

>> La présidente par intérim rencontre des diplomates de l'UE, de Suisse et du Royaume-Uni

Felix Plasencia, ambassadeur du Venezuela au Royaume-Uni et ancien ministre des Affaires étrangères, prévoit de rencontrer des hauts responsables américains à Washington à la demande de Mme Rodriguez, selon le reportage, qui cite des personnes proches du dossier. Maria Corina Machado, l'une des principales figures de l'opposition vénézuélienne, devrait se rendre en visite à la Maison Blanche. Un porte-parole du département d'État américain a déclaré vendredi 9 janvier que du personnel de son unité chargée des affaires vénézuéliennes, basée en Colombie, "procéderait à une première évaluation en vue d'une éventuelle reprise progressive des opérations" au Venezuela, où l'ambassade américaine a été fermée en 2019 et tout le personnel retiré. Vendredi matin 9 janvier, le président américain Donald Trump a salué la coopération de la présidente vénézuélienne par intérim, annonçant qu'une seconde frappe américaine contre le Venezuela "ne serait pas nécessaire".

Xinhua/VNA/CVN