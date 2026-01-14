icon search
Le Venezuela va envoyer un émissaire à Washington

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, prévoit d'envoyer un émissaire à Washington cette semaine, alors que l'administration Trump envisage la possibilité de rouvrir son ambassade dans ce pays d'Amérique du Sud riche en pétrole, a rapporté Bloomberg mardi 13 janvier.

Felix Plasencia, ambassadeur du Venezuela au Royaume-Uni et ancien ministre des Affaires étrangères, prévoit de rencontrer des hauts responsables américains à Washington à la demande de Mme Rodriguez, selon le reportage, qui cite des personnes proches du dossier. Maria Corina Machado, l'une des principales figures de l'opposition vénézuélienne, devrait se rendre en visite à la Maison Blanche. Un porte-parole du département d'État américain a déclaré vendredi 9 janvier que du personnel de son unité chargée des affaires vénézuéliennes, basée en Colombie, "procéderait à une première évaluation en vue d'une éventuelle reprise progressive des opérations" au Venezuela, où l'ambassade américaine a été fermée en 2019 et tout le personnel retiré. Vendredi matin 9 janvier, le président américain Donald Trump a salué la coopération de la présidente vénézuélienne par intérim, annonçant qu'une seconde frappe américaine contre le Venezuela "ne serait pas nécessaire".

Xinhua/VNA/CVN

