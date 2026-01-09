Quatre tigres de Sumatra repérés dans un parc national indonésien

Hendra Koswandi, responsable de la section de gestion des parcs nationaux pour la région I au sein de l'Autorité du parc national de Bukit Tigapuluh, a déclaré aux médias locaux que ce chiffre est encore provisoire, la collecte de données étant toujours en cours. Ces observations ont été réalisées grâce à un programme de surveillance mené de septembre à décembre de l'année dernière, à l'aide de pièges photographiques installés dans la zone de Suo-Suo. Durant cette période, l'Autorité du parc national et ses partenaires ont déployé 40 pièges photographiques répartis sur 20 sites stratégiques. Chaque site couvre une zone d'observation d'environ 4 kilomètres carrés, soit un total d'environ 400 ha. Grâce aux résultats de la surveillance, les agents ont pu identifier quatre tigres de Sumatra différents. Par ailleurs, les caméras ont enregistré 32 autres espèces sauvages, dont 13 sont protégées par la loi indonésienne. Il s'agit notamment du tapir de Malaisie (Tapirus indicus), de l'éléphant de Sumatra (Elephas maximus sumatrensis), de l'ours malais (Helarctos malayanus), du cerf (Cervidae), du chevrotain (Tragulus), du pangolin (Pholidota) et du binturong (Arctictis binturong). ''Les ours apparaissent dans presque toutes les données recueillies, et les sangliers sont également observés régulièrement'', a noté Hendra Koswandi. Il a souligné que la présence de ces espèces clés indique que l'écosystème est encore en bon état. Cependant, il a reconnu que la zone subit une forte pression due à l'empiètement et au braconnage. Il a noté que ces menaces persistent et nécessitent une surveillance continue. Pour y remédier, l'administration du parc poursuit ses patrouilles régulières à titre préventif.

VNA/CVN