Les États-Unis exhortent leurs ressortissants à quitter "immédiatement" le Venezuela

Le Bureau des affaires consulaires du Département d'État américain a averti samedi 10 janvier que, compte tenu de la reprise des vols internationaux, les citoyens américains présents au Venezuela " devraient quitter le pays immédiatement ".

>> Réactions dans le monde à l'attaque des États-Unis contre le Venezuela

>> La présidente par intérim du Venezuela tient son premier conseil des ministres depuis la capture de Maduro

>> Les dirigeants brésilien et espagnol discutent de l'accord Mercosur - UE et du Venezuela

Photo : AFP/VNA/CVN

Le bureau a déclaré dans un message publié sur X que la situation sécuritaire au Venezuela "reste instable" et qu'il existe "des rapports faisant état de groupes de milices armées, connus sous le nom de colectivos, qui installent des barrages routiers et fouillent les véhicules à la recherche de preuves de citoyenneté américaine ou de soutien aux États-Unis".

Il est conseillé aux citoyens américains de "rester vigilants et de faire preuve de prudence" lorsqu'ils voyagent par la route, et de consulter les communications ainsi que les sites Internet des compagnies aériennes pour obtenir des informations actualisées.

"Le Venezuela a le niveau d'alerte le plus élevé, à savoir le niveau 4 : Ne pas voyager - en raison des risques graves pour les Américains, notamment la détention abusive, la torture en détention, le terrorisme, les enlèvements, l'application arbitraire des lois locales, la criminalité, les troubles civils et la médiocrité des infrastructures sanitaires", a averti le Bureau des affaires consulaires.

Les États-Unis ont lancé une opération militaire à grande échelle contre le Venezuela aux premières heures du 3 janvier, enlevant de force le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse. Cette attaque a suscité la condamnation et l'inquiétude du monde entier.

Xinhua/VNA/CVN