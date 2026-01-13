Trump menace tout pays commerçant avec l'Iran de droits de douane de 25%

Cette décision "prend effet immédiatement", a annoncé M. Trump sur son réseau social Truth Social, ajoutant qu'elle était "définitive et sans appel". Cette déclaration marque la dernière escalade en date de la campagne de pression économique menée par Washington contre Teheran, M. Trump ayant affirmé à plusieurs reprises que son gouvernement envisage "des options très fortes", y compris une éventuelle action militaire. La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a indiqué le 12 janvier que la diplomatie demeure l'approche privilégiée des États-Unis pour ce qui concerne la question de l'Iran, même si l'administration Trump n'exclut pas le recours à la force militaire si nécessaire. "Le président Trump a toujours dit que la diplomatie est la première option", a assuré Mme Leavitt sur Fox News. "Cependant, il n'hésitera pas à recourir à la force meurtrière et à la puissance militaire des États-Unis s'il le juge nécessaire".

Xinhua/VNA/CVN