Des astronautes chinois mènent des entraînements et des expériences clés dans la station spatiale

Un reportage vidéo diffusé dimanche 11 janvier par China Media Group montre une série d’exercices intensifs menés par des astronautes chinois la semaine dernière en orbite. L’équipage s’est notamment entraîné aux rendez-vous et amarrages télécommandés, aux procédures de secours médicaux et aux scénarios d’évacuation d’urgence. Pour l’amarrage télécommandé, les astronautes ont utilisé des dispositifs de commande manuelle afin de simuler le guidage précis d’un vaisseau spatial. Les exercices médicaux visaient à familiariser l’équipage avec les équipements et protocoles de soins, tandis qu’un entraînement spécifique a simulé une évacuation rapide en cas d’incendie à bord de la station spatiale. Parallèlement, les astronautes ont poursuivi plusieurs projets de recherche scientifique. En médecine spatiale, ils ont mené des expériences sur la coordination œil-cerveau à l’aide de casques de réalité virtuelle et d’électroencéphalogrammes. Ces travaux pourraient contribuer au développement futur des technologies d’interaction cerveau-ordinateur en milieu spatial.

Xinhua/VNA/CVN