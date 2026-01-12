Le Venezuela réaffirme ses liens "fraternels" avec Cuba

Le gouvernement vénézuélien a publié un communiqué soulignant son soutien au libre exercice de l'autodétermination et de la souveraineté des peuples, qu'il considère comme des piliers fondamentaux des relations internationales. Il a souligné son adhésion aux principes consacrés par la Charte des Nations unies et le droit international, mettant en avant les liens anciens et évolutifs entre le Venezuela et Cuba. Le gouvernement vénézuélien a insisté sur le fait que les relations entre les États doivent être régies par les principes de non-ingérence, d'égalité souveraine et d'autodétermination, et que le "dialogue politique et diplomatique" constitue la seule voie viable pour "résoudre pacifiquement les différends de toute nature". Ce communiqué intervient dans un contexte de pression accrue de la part du président des États-Unis, Donald Trump, qui a exhorté le Venezuela à isoler Cuba en coupant l'approvisionnement en carburant et en fonds qu'il fournit au pays insulaire.

Xinhua/VNA/CVN