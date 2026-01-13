Soudan : 32 morts et 86 blessés dans des frappes de drones menées par les FSR

Au moins 27 personnes ont été tuées et 73 autres blessées lors d'une frappe de drone menée par les FSR sur une base militaire de la ville de Sinja, dans l'État de Sinnar, dans le Centre du Soudan, a déclaré une source gouvernementale de l'État, ajoutant que le bilan pourrait s'alourdir en raison de la gravité de l'état des blessés. Un témoin oculaire a indiqué que l'attaque avait visé le quartier général de la 17e division d'infanterie de l'armée soudanaise ainsi que des installations de distribution d'eau et d'électricité à proximité. "Des explosions puissantes et simultanées ont retenti dans la ville, accompagnées du bruit des tirs antiaériens de l'armée soudanaise", a déclaré un témoin, ajoutant que des blessés avaient été transportés vers plusieurs hôpitaux de l'État. Le gouvernement de l'État de Sinnar a également publié un communiqué indiquant que Sinja avait été attaquée le 12 janvier après-midi par un drone stratégique des FSR, mais que la défense anti-aérienne de l'armée soudanaise l'avait intercepté. Il a reconnu qu'il y avait eu des victimes civiles, mais n'a pas fourni de chiffre précis.

Xinhua/VNA/CVN