La glace et la neige comblent la distance entre la Chine et la France

Lors du Salon international de l'économie de la glace et de la neige 2026 de Harbin qui vient de se terminer, plus de 300 entreprises provenant de plus de 20 pays et régions y ont présenté les dernières avancées en matière de sports d'hiver, d'équipements et de tourisme liés à la neige et à la glace. Liu Shanshan, directrice générale de GL events Exhibitions (Harbin) Co., Ltd., créée par GL events China Limited, filiale de GL events, s'est félicitée de la réussite du salon, son entreprise ayant participé à l'organisation de l'événement. Fondée en 1978 et cotée à la Bourse de Paris, GL events est un acteur mondial du secteur de l'événementiel. "Le Heilongjiang dispose de ressources abondantes en glace et en neige, et est réputé pour les sports et le tourisme liés à la glace et à la neige. Le boom de ces sports de glace et de neige en Chine s'est accru ces dernières années, ce qui nous incite à accorder davantage d'attention aux opportunités de coopération dans ce domaine", a déclaré Mme Liu. Liu Shanshan a également exprimé son souhait d'organiser à l'avenir en Chine des événements sportifs de neige et de glace européens, en particulier ceux provenant de France.

Xinhua/VNA/CVN