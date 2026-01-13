France : nouvelle fermeture du Louvre en raison d'un mouvement de grève

>> Le Louvre rouvre partiellement malgré la grève des agents

>> Une grille de protection installée sur la fenêtre de la galerie d'Apollon

>> Grève reconduite au Louvre, le musée partiellement ouvert

"En raison d'un mouvement social, le musée du Louvre est exceptionnellement fermé ce jour", a annoncé le musée le 12 janvier au matin sur son site officiel. L'établissement a précisé que les visiteurs ayant réservé des billets pour cette journée seraient automatiquement remboursés. Selon les médias français, citant la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et la Confédération générale du travail (CGT), entre 300 et 350 agents se sont réunis dans la matinée en assemblée générale et ont voté la poursuite de la grève, estimant insuffisantes les avancées des négociations engagées avec le ministère de la Culture et la direction du musée. Le 15 décembre dernier, le Louvre n'avait pas ouvert ses portes après un vote unanime en faveur d'un mouvement de grève. Les salariés dénoncent une "dégradation continue des conditions de travail" ainsi qu'une détérioration de l'accueil du public, et réclament l'ouverture de négociations au niveau ministériel.

Xinhua/VNA/CVN