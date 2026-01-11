Irak : plusieurs éléments du groupe terroriste "Daech" éliminés à Al-Anbar

Le raid aérien a visé un site de l'organisation terroriste dans la région de Sahoul, relevant du district de Rawah, à l'ouest d'Al-Anbar, faisant plusieurs morts parmi les membres de "Daech", selon la même. Il est à noter que des cellules de l'organisation "Daech" demeurent actives dans différentes zones de la province d'Al-Anbar, notamment dans les régions désertiques et reculées telles que le district de Rawah, profitant de la difficulté du terrain pour mener des attaques sporadiques contre les forces de sécurité et les citoyens irakiens.

