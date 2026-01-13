Venezuela

La présidente par intérim rencontre des diplomates de l'UE, de Suisse et du Royaume-Uni

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a rencontré le 12 janvier des membres du corps diplomatique de l'Union européenne (UE), de la Suisse et du Royaume-Uni, a déclaré le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yvan Gil.

Qualifiant les discussions de "franches", M. Gil a déclaré que les participants avaient fait le point sur l'état des relations bilatérales et étaient convenus de l'importance de promouvoir une relation productive et de rechercher un dialogue plus approfondi.

M. Gil a déclaré que le message de Mme Rodriguez était clair, soulignant que "dans un cadre de respect et d'égalité entre les États, nous sommes prêts à faire avancer un nouveau programme" pour le bien-être des peuples.

Il a ajouté que la partie vénézuélienne avait également profité de l'occasion pour évaluer les événements du 3 janvier, date à laquelle le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse ont été emmenés de force pour être placés en détention aux États-Unis.

