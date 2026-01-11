Thaïlande : des attaques contre 11 stations-service font quatre blessés

Plusieurs bombes ont détoné en l'espace de 40 minutes dimanche 11 janvier, mettant le feu à 11 stations-essence des provinces de Narathiwat, Pattani et Yala, a rapporté un communiqué de l'armée. "Un groupe d'hommes au nombre inconnu est venu et a fait exploser des bombes qui ont endommagé les pompes à essence", a indiqué le gouverneur du Narathiwat, Boonchuay Homyamyen, ajoutant qu'un policier avait été blessé. Un pompier et deux employés de station-essence ont aussi été blessés, cette fois dans la province de Pattani, a rapporté l'armée. Les quatre victimes ont été hospitalisées, aucune ne présente toutefois de blessures graves, a indiqué aux médias un porte-parole de l'armée thaïlandaise. Aucune arrestation n'a été annoncée par les autorités, qui n'ont pas non plus désigné les responsables de ces attaques. Le commandant des forces armées du sud de la Thaïlande, Narathip Phoynok, a déclaré à la presse avoir ordonné un renforcement des mesures de sécurité "au niveau maximal", en particulier aux checkpoints et postes frontaliers.

APS/VNA/CVN