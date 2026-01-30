Le Venezuela confirme la réouverture de son espace aérien aux vols commerciaux

>> Réactions dans le monde à l'attaque des États-Unis contre le Venezuela

>> Les États-Unis exhortent leurs ressortissants à quitter "immédiatement" le Venezuela

>> Donald Trump se dit ouvert à une entrevue avec la présidente par intérim du Venezuela

Selon ce dernier, la décision sur la réouverture de l'espace aérien du pays a été prise suite à une conversation téléphonique entre la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, et le président américain Donald Trump. American Airlines a déclaré jeudi 29 janvier qu'elle prévoyait de reprendre ses vols vers le Venezuela en attendant un accord du gouvernement américain et la finalisation des évaluations de sécurité.

Xinhua/VNA/CVN