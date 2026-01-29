Les Philippines alertent la population sur le virus Nipah

Le ministère philippin de la Santé (DOH) a exhorté le 28 janvier les Philippins à rester vigilants face aux informations faisant état de la propagation du virus Nipah à l'étranger, tout en assurant la population que le pays est préparé à empêcher son entrée et sa transmission.

>> Virus Nipah en Inde : le Vietnam renforce la prévention dès les postes-frontières

Le DOH a indiqué que la récente détection de cas humains confirmés de virus Nipah au Bengale-Occidental, en Inde, a suscité des alertes internationales, mais qu'aucune recommandation internationale concernant des restrictions de voyage n'a été émise à ce jour. Le ministère a précisé que des mesures proactives de contrôle aux frontières continuent d'être appliquées afin de protéger la population contre l'entrée de maladies infectieuses, notamment des déclarations de santé en ligne avant le voyage, des contrôles de température à l'arrivée et une surveillance des voyageurs par du personnel qualifié aux points d'entrée. Le DOH a souligné que le virus Nipah n'est pas nouveau dans le pays. Elle a été détectée dès 2014 dans le Sud des Philippines, avec 17 cas recensés, et aucune autre infection n'a été signalée depuis.

VNA/CVN