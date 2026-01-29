Suisse : exportations en hausse de 1,4% en 2025

Portées par les industries chimique et pharmaceutique, les exportations suisses ont progressé en 2025 de 1,4% à 287 milliards de francs (environ 312 milliards d'euros), malgré l'agitation provoquée par la bataille autour des droits de douane avec les États-Unis, selon les relevés des douanes publiés jeudi 29 .

L'an passé, cette hausse à un nouveau niveau record a reposé sur les produits chimiques et pharmaceutiques (+3,3 milliards de francs), notamment le segment des sérums et vaccins (+5,5 milliards). Le chiffre d’affaires de la chimie-pharma a ainsi atteint un nouveau pic historique à 152 milliards de francs, soit une part de 53% des exportations totales. Côté importations, le pays alpin s'est redressé après deux années de baisse, en augmentant de 4,5% à 232,7 milliards de francs, affichant ainsi un deuxième plus haut historique, selon les douanes. La balance commerciale boucle donc 2025 avec un excédent de 54,3 milliards de francs.

AFP/VNA/CVN