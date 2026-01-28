Pays-Bas : trois partis parviennent à un accord de coalition

Les partis politiques néerlandais Démocrates 66 (D66), le Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD) et l'Appel chrétien-démocrate (CDA) sont parvenus à un accord de coalition de principe en vue de former un gouvernement minoritaire, ont rapporté les médias néerlandais le 27 janvier au soir.

>> Élections aux Pays-Bas : duel très serré entre l'extrême droite et le centre

>> Législatives aux Pays-Bas : décompte terminé, victoire du centre confirmée

>> Pays-Bas : le centriste Jetten vainqueur des élections, l'extrême droite progresse

Selon la chaîne publique NOS, les détails de l'accord n'ont pas encore été rendus publics. Les groupes parlementaires doivent encore l'approuver, et un résumé de l'accord devrait être présenté le 30 janvier. Ce futur gouvernement minoritaire sera loin d'obtenir la majorité dans les deux chambres du parlement. Les trois partis détiennent ensemble 66 sièges à la Chambre des représentants, soit dix de moins que la majorité absolue. Il leur manque également 16 sièges au Sénat pour obtenir une majorité absolue. Au total, 27 partis ont participé aux élections législatives d'octobre dernier, et 15 ont obtenu des sièges à la Chambre des représentants. Le D66 et le Parti pour la liberté (PVV) ont chacun obtenu 26 sièges, suivis du VVD avec 22 sièges et de l'alliance Verts-Gauche travaillistes (GroenLinks-PvdA) avec 20 sièges. Le CDA et le parti JA21 ont obtenu respectivement 18 et 9 sièges.

Xinhua/VNA/CVN