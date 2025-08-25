Le typhon Kajiki cloue au sol 65 vols le 25 août

Le typhon Kajiki a provoqué l’annulation ou la modification de 65 vols au Vietnam lundi 25 août, entraînant la suspension temporaire d’activités dans plusieurs aéroports, selon le Comité directeur pour la défense civile du ministère de la Construction.

Au total, 30 vols ont dû modifier leur itinéraire, tandis que 35 autres ont été annulés en raison de la suspension temporaire des opérations dans plusieurs aéroports.

Dans les zones directement touchées, l’aéroport de Dông Hoi (province de Quang Tri) a repris ses activités après avoir suspendu l’accueil des avions de 4h00 à 16h00 le même jour. À ce stade, aucun dommage au personnel ni aux installations n’a été signalé.

L’aéroport de Tho Xuân (province de Thanh Hoa) a également renforcé ses infrastructures et suspendu l’accueil des vols entre 10h00 et 21h00. Les compagnies aériennes ajustent leurs horaires en coordination avec l’aéroport, et aucun dégât matériel n’a été constaté.

Par ailleurs, l’aéroport de Vinh (province de Nghê An), fermé depuis le 1er juillet pour travaux de rénovation, a enregistré une inondation d’environ 10 centimètres sur une partie de son aire de stationnement, ainsi qu’un effondrement partiel de la clôture de la zone en travaux.

L’Autorité de l’aviation civile du Vietnam a identifié les aéroports de Tho Xuân, Vinh, Dông Hoi et Phu Bài comme étant directement touchés par la tempête.

De son côté, la Société vietnamienne de gestion du trafic aérien a mobilisé toutes les ressources disponibles, humaines comme techniques, pour garantir la précision des prévisions météorologiques aéronautiques et l’efficacité opérationnelle du contrôle aérien face aux conditions défavorables.

Les aéroports mettent également en œuvre diverses mesures pour protéger les infrastructures et les avions au sol, en accordant une attention particulière aux systèmes de drainage, afin de prévenir les inondations causées par les fortes pluies avant et après la tempête.

Les compagnies aériennes, quant à elles, ajustent leurs plans de vol et informent rapidement les passagers, leur permettant ainsi de reprogrammer leur voyage dans les meilleurs délais.

