Le Vietnam demeure une destination de choix pour les investisseurs industriels grâce à ses engagements ESG

Le Vietnam consolide sa position de destination de choix pour les investissements industriels mondiaux, notamment grâce à un engagement fort en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG) démontré par les promoteurs avec le soutien de cabinets de conseil, selon les experts.

Ces dernières années, le marché immobilier industriel du pays a connu une transformation profonde, non seulement en termes d'échelle, mais aussi de qualité et d'accent mis sur la durabilité. Les promoteurs nationaux et internationaux sont à l'écoute des besoins changeants des fabricants pour construire des installations adaptables et performantes.

Cette transformation s'inscrit dans un contexte marqué par une série de perturbations majeures auxquelles sont confrontées les chaînes d'approvisionnement mondiales, allant des crises financières et de la pandémie de COVID-19 aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux politiques commerciales protectionnistes telles que les droits de douane unilatéraux. Ces perturbations ont mis en évidence les vulnérabilités des systèmes logistiques complexes qui s'étendent sur plusieurs pays.

"Bien que l'issue des dernières tensions tarifaires demeure incertaine, le Vietnam a reçu des indications positives, le scénario le plus favorable suggérant un taux de taxe réel d'environ 20%. Cela permettrait aux produits vietnamiens de conserver un avantage concurrentiel sur la Chine, et même sur certains autres pays de la région. Nous pensons que le Vietnam continue d'en tirer un bénéfice significatif, les fabricants mondiaux cherchant à diversifier et à bâtir des chaînes d'approvisionnement plus résilientes", a déclaré Trang Bui, directeur national de Cushman & Wakefield Vietnam.

L'immobilier industriel constitue désormais un pilier stratégique, jouant un rôle essentiel dans le maintien de la production et de la distribution mondiales. En particulier, la "transition verte" menée par les promoteurs industriels apparaît comme un avantage concurrentiel clé, car un nombre croissant d'entreprises mondiales privilégient les infrastructures conformes aux normes ESG.

Une enquête de Cushman & Wakefield révèle que la "durabilité" figure désormais parmi les trois principales priorités des entreprises lors de la sélection de biens immobiliers commerciaux.

Les entreprises ne recherchent plus seulement des espaces de production performants ; elles recherchent également des infrastructures qui soutiennent leurs engagements durables à long terme.

Plus précisément, plus de 70% des personnes interrogées sont prêtes à payer une prime de loyer - comprise entre 7% et 10% - pour occuper des bâtiments certifiés écologiques dans le cadre de leurs objectifs de réduction des émissions.

Le Vietnam s'impose comme l'un des rares pays à offrir un ensemble complet d'avantages concurrentiels à cet égard. Bien que les loyers industriels aient augmenté de 70% en 2025 par rapport à 2019, le tarif moyen reste attractif par rapport aux autres marchés régionaux, se situant entre 4 et 7 USD par mètre carré et par mois.

L'offre totale d'espaces industriels a dépassé les 11 millions de mètres carrés - soit une augmentation d'environ 113% depuis 2019 - avec des taux d'occupation oscillant entre 85% et 90%.

Le coût de la main-d'œuvre au Vietnam ne représente actuellement qu'environ 25% du salaire médian mondial, ce qui place le pays parmi les marchés du travail les moins chers de la région Asie-Pacifique. De plus, le Vietnam se classe au troisième rang mondial pour les prix de l'électricité industrielle les plus bas.

Par ailleurs, l'engagement fort du Vietnam en faveur du développement durable a été clairement démontré lors de la COP26, où le Premier ministre s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Depuis lors, plusieurs politiques clés ont été promulguées, notamment le décret 06/2022/ND-CP et la décision 280/QD-TTg, visant à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie.

Le projet d'usine clé en main KTG Industrial, situé à VSIP Bac Ninh 2, en est une illustration récente et exceptionnelle. Conçue et développée avec une approche ESG claire et conforme dès le départ aux normes de certification LEED Gold, elle témoigne de l'engagement résolu des promoteurs industriels en faveur de l'efficacité opérationnelle à long terme et de la responsabilité environnementale.

Dang Trong Duc, PDG de KTG Industrial, a déclaré : "Nous avons délibérément intégré la vision de durabilité du projet dès le départ, non seulement pour respecter les normes de qualité, mais aussi pour offrir des avantages tangibles aux fabricants. Les usines KTG Industrial sont conçues pour offrir des environnements de travail plus sûrs et plus sains et s'aligner sur l'évolution des normes mondiales de réduction des émissions de carbone".

Le projet de 14 ha est équipé de systèmes d'éclairage LED, de luminaires économes en eau, de puits de lumière optimisant la lumière naturelle et de toits prêts à accueillir des panneaux solaires. Des espaces verts sont judicieusement intégrés pour améliorer la qualité de l'air et le confort.

Depuis 2025, le Vietnam est devenu une destination stratégique pour de nombreuses entreprises technologiques de premier plan, telles que Samsung, Intel, LG, Foxconn, Amkor Technology, NVIDIA et Toyota, ainsi que pour des fabricants de biens de consommation comme Unilever et P&G, et des sous-traitants comme Nike, Adidas, Puma et Decathlon.

Trang Bui a souligné : "Les investisseurs d'aujourd'hui planifient leurs investissements à court terme en s'appuyant sur une stratégie patrimoniale globale, tout en visant des objectifs à long terme. Les actifs dotés d'un historique carbone clair et d'une feuille de route en matière de développement durable seront toujours plus attractifs que ceux dépourvus d'orientation à moyen ou long terme".

VNA/CVN