À Huê, la réserve naturelle de Phong Diên prend une nouvelle dimension

Le Comité populaire de la ville de Huê (Centre) a officiellement désigné la réserve naturelle de Phong Diên, d’une superficie de 40.760,47 ha dont plus de 90% de forêt primaire vierge, comme zone protégée, dans un effort majeur en faveur de la protection de la biodiversité et de moyens de subsistance durables.

>> Œuvrer pour protéger et développer les forêts, conserver la nature et la biodiversité

>> La Réserve naturelle de Lung Ngoc Hoàng, le "poumon vert" du delta du Mékong

>> La cascade Duong Câm, paradis des amateurs de sensations fortes

Photo : Réserve naturelle de Phong Diên/CVN

Cette vaste forêt tropicale humide sempervirente, située sur les communes de Phong Diên et A Luoi, s’étend à 700 m d’altitude et abrite une faune et une flore riches. Sur les 597 espèces végétales recensées, 50 sont inscrites au Livre rouge du Vietnam et à la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), soulignant ainsi l’importance écologique mondiale de la réserve.

Initialement identifiée comme zone de conservation naturelle en 2002, la reconnaissance officielle de la réserve marque un tournant pour la conservation de la biodiversité dans le Centre du Vietnam. Les autorités locales espèrent que cette initiative stimulera l’écotourisme forestier, protégera les espèces menacées et améliorera les moyens de subsistance des communautés environnantes grâce à une exploitation durable des ressources forestières.

Un événement marquant a eu lieu en 2024 : deux faisans d’Edwards (Lophura edwardsi), une espèce en danger critique d’extinction, ont été observés dans la réserve. Autrefois considérée comme éteinte à l’état sauvage, l’espèce n’avait pas été observée dans la région depuis sa redécouverte en 1996. Cette récente observation réaffirme l’importance écologique de la préservation de cet habitat.

Avec sa canopée dense, sa faune rare et son intérêt renouvelé pour la conservation, Phong Diên est désormais fermement sur la carte en tant que bastion vital du patrimoine naturel du Vietnam.

Le saola (Pseudoryx nghetinhensis), l’un des mammifères les plus rares et les plus menacés de la planète, et le grand cerf (Muntiacus vuquangensis) ont été les deux premières espèces menacées découvertes dans la réserve parmi 44 espèces animales (dont 19 inscrites sur la Liste rouge de l’UICN).

À ce jour, la ville de Huê compte trois réserves naturelles : le parc national de Bach Ma, la nouvelle réserve naturelle de Saola et la réserve naturelle de Phong Diên, récemment introduite, sur une superficie totale de 90.000 ha.

Le parc national de Bach Ma a été choisi pour accueillir le seul centre de reproduction au monde du saola, une espèce en danger critique d’extinction qui a été la huitième nouvelle espèce de grand mammifère découverte au XXe siècle.

La première phase de la deuxième branche du Centre de sauvetage des ours du Vietnam dans le parc a été introduite par la Fondation Animals Asia (AAF) et le Département de la protection des forêts du ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

La ville a également reconnu la lagune de Tam Giang - Câu Hai comme zone humide naturelle de conservation, couvrant une superficie de 22.000 ha. Il s’agit de l’écosystème d’eau saumâtre le plus vaste et le plus diversifié d’Asie du Sud-Est.

Huê a renforcé sa coopération avec le Fonds mondial pour la nature (WWF), les organisations internationales de conservation et les agences nationales afin d’étendre les réserves naturelles et de mettre en œuvre des programmes de protection de la faune.

VNA/CVN