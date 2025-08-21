De nombreuses espèces rares découvertes dans la province de Dak Lak

Une récente étude sur la biodiversité a révélé une multitude d’espèces rares et menacées dans la réserve naturelle d’Ea So et au sein du comité de gestion de la forêt de protection du bassin versant de Krông Nang, dans la province de Dak Lak (Centre).

Photo : VNA/CVN

Les résultats ont été officiellement annoncés le 20 août lors d’une cérémonie organisée conjointement par la réserve naturelle d’Ea So et le Centre pour la conservation et le développement de la nature, sous l’égide de l’Union vietnamienne des associations scientifiques et technologiques.

Après plus de deux mois d’études de terrain et d’expéditions photographiques, les chercheurs ont recensé 789 espèces de plantes vasculaires réparties en 148 familles et 494 genres, dont une classée en danger critique d’extinction, neuf en danger et 11 quasi menacées.

Les experts ont également répertorié 179 espèces d’oiseaux appartenant à 19 ordres et 54 familles, dont huit figurent dans le Livre rouge du Vietnam, et 30 espèces de mammifères ont été recensées, dont 22 sont considérées comme menacées au niveau national. L’équipe a également recensé 48 espèces de reptiles et d’amphibiens appartenant à 12 familles et deux ordres, dont 22 sont inscrites au Livre rouge.

Le comité de gestion de la forêt de protection du bassin versant de Krông Nang a également recensé ses propres trésors biologiques : les scientifiques ont recensé 639 espèces de plantes vasculaires réparties en 116 familles et 443 genres.

Photo : VNA/CVN

La faune du site comprenait 54 espèces de reptiles et d’amphibiens appartenant à 19 familles et quatre ordres, dont 14 figurent dans le Livre rouge du Vietnam, ainsi que neuf espèces de mammifères appartenant à six familles et cinq ordres, dont deux y étaient inscrites. La diversité ornithologique a atteint 125 espèces réparties en 17 ordres et 45 familles, dont cinq espèces inscrites au Livre rouge.

Parmi les découvertes les plus remarquables, on peut citer la redécouverte de plusieurs espèces de mammifères rares à Ea So. Parmi celles-ci, l’aigle pêcheur (Icthyophaga humilis), qui n’avait pas été observé dans la région depuis plus de deux décennies, et le chevrotain versicolore (Tragulus versicolor), une espèce en danger critique d’extinction, auparavant répertoriée uniquement dans les provinces de Khanh Hoà, de Ninh Thuân (aujourd’hui rattachée à Khanh Hoà) et de Phu Yên (aujourd’hui rattachée à Dak Lak).

Le directeur de la réserve naturelle d’Ea So, Lê Minh Tiên, a souligné la portée exhaustive de l’étude pour évaluer la biodiversité sur l’ensemble de la zone forestière gérée par la réserve. Il a décrit ces résultats comme des ressources précieuses pour aider les autorités à définir des stratégies plus efficaces de gestion forestière et de conservation de la biodiversité pour les années à venir.

La réserve naturelle d’Ea So couvre une superficie de 26.848 hectares, tandis que le Conseil de gestion forestière de protection du bassin versant de Krông Nang couvre 7.800 ha. Les deux unités sont en cours de fusion et de modernisation pour former un parc national.

VNA/CVN