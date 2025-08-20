Vers une feuille de route pour les carburants bio au Vietnam

Le ministère de l’Industrie et du Commerce soumet à consultation un projet de circulaire définissant la feuille de route pour l’utilisation des carburants bio au Vietnam.

Photo : CTV/CVN

Selon ce projet, à partir du 1er janvier 2026, l’ensemble du pays passera à l’essence E10 et à l’essence de base (RON 92, RON 95…). À partir de 2031, la transition vers l’E15 ou des mélanges plus riches en éthanol pourrait être mise en œuvre, en fonction des résultats de la phase précédente, de la conjoncture économique et des avancées technologiques.

Bien que cette orientation ait été décidée de longue date, la commercialisation de l’E10 ne commence réellement qu’en août 2025, avec des ventes pilotes à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville.

Lors d’un atelier de consultation organisé le 18 août, des représentants du Groupe national du pétrole du Vietnam (Petrolimex) ont souligné l’importance d’informer clairement les usagers sur les avantages et la compatibilité des carburants bio.

De son côté, l’Association vietnamienne des carburants a demandé au ministère de l’Industrie et du Commerce de publier rapidement la feuille de route afin que les entreprises et les collectivités puissent s’y préparer, tout en ajustant les normes techniques pour en faciliter la mise en œuvre.

Concernant l’approvisionnement en éthanol, le pays dispose actuellement de six usines, dont deux sont opérationnelles avec une capacité annuelle de 100.000 m³. Si toutes fonctionnaient, la production atteindrait 500.000 m³. Pour répondre à une demande estimée entre 1 et 1,5 million de m³, le Vietnam devra importer de l’éthanol, notamment des États-Unis et d’Argentine.

VNA/CVN