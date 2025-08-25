Face au typhon Kajiki, les Réserves d’État se mobilisent

Le Département des Réserves d'État a adressé un télégramme N°04/CD-CDT à ses sous-directions dans tout le pays, leur demandant de rester mobilisées 24 heures sur 24 face au typhon Kajiki, cinquième tempête à frapper la Mer Orientale depuis le début de l'année.

Photo : VNA/CVN

Le télégramme ordonne des permanences continues et une surveillance étroite de l’évolution du typhon afin de garantir la mise en œuvre rapide de mesures préventives contre les fortes pluies et les inondations.

Les entrepôts et réserves nationales sont placés sous haute vigilance, avec des protocoles de sécurité stricts destinés à protéger les personnes, les biens et les marchandises stockées. Les sous-directions sont également tenues de coordonner leurs actions avec les autorités locales pour préparer des interventions rapides et gérer d’éventuelles urgences dans les installations.

Celles qui procèdent actuellement à l’importation ou à la distribution de marchandises de réserve doivent assurer la sécurité du personnel, des biens et des fournitures.

Les ressources disponibles, notamment la main-d’œuvre, les moyens de transport et les produits de première nécessité, doivent être mobilisées pour une distribution rapide aux localités touchées, sous la direction des autorités compétentes. Tout obstacle doit être signalé immédiatement au siège central.

Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, la tempête devrait toucher terre en fin d’après-midi, impactant les zones côtières et intérieures allant du Sud de Thanh Hoa au Nord de Hà Tinh.

VNA/CVN