Tourisme balnéaire : mesures d'urgence alors que le typhon Kajiki menace le littoral

En raison de l'évolution complexe du typhon Kajiki (numéro 5 pour la saison 2025), plusieurs localités côtières du Vietnam, du Nord au Sud, ont décidé d'interdire les activités en mer, et de suspendre le transport et le tourisme maritime pour garantir la sécurité.

Photo : VNA/CVN

À Hai Phong, les autorités ont suspendu les activités touristiques ainsi que les services de transport, notamment les ferries Dông Bài-Cai Viêng et la télécabine Cat Hai-Phù Long. Les agences de voyage et les hôtels ont été demandés d'ajuster leurs programmes.

La province de Quang Ninh a interrompu toutes les croisières et séjours en mer. La délivrance de permis de sortie aux bateaux a été arrêtée, et ceux déjà en mer ont été rappelés à l'abri dès l'après-midi du 24 août.

Les provinces de Thanh Hoa, Nghê An et Quang Binh ont imposé une interdiction générale des activités maritimes. À Nghê An, les entreprises ont reçu l'instruction de ne pas empiler plus de deux conteneurs pour minimiser les risques.

Dans la province de Quang Ngai, les liaisons maritimes vers l'île de Ly Son ont été suspendues. Le président du Comité populaire de la zone spéciale de Ly Son, Nguyên Van Huy, a précisé que les autorités locales restaient mobilisées et disposaient de stocks pour faire face à tout isolement.

Au Sud, autour de Phu Quôc et de l'archipel An Thoi, vents forts et vagues hautes ont conduit plusieurs opérateurs à annuler les excursions en vedettes.

Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, des rafales de vent violentes ont déjà été enregistrées dans plusieurs stations : Bach Long Vi, Cô Tô, Bai Chay, Hon Ngu et Côn Co. De fortes pluies, orages et bourrasques devraient encore toucher de nombreuses régions dans la journée et la nuit du 25 août.

VNA/CVN