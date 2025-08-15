Vents violents en mer, pluies diluviennes et risques de crues soudaines sur terre

Le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF) a mis en garde contre de fortes pluies, des orages et des conditions météorologiques dangereuses de vendredi à samedi, augmentant le risque d’inondations soudaines, de glissements de terrain et de conditions maritimes dangereuses dans plusieurs régions.

>> Crues dans le bassin du fleuve Ca : le Premier ministre ordonne une réponse urgente

>> Le typhon Wipha se calme, mais laisse des pluies intenses dans le Nord et le Centre

De vendredi soir à samedi soir, des pluies modérées à fortes et des orages sont prévus dans la région du Nord-Est, Thanh Hoa et Nghê An, avec des précipitations moyennes de 60 à 130 mm, dépassant parfois les 250 mm.

Photo : VNA/CVN

Les hauts plateaux du Centre et le Sud devraient également recevoir de 50 à 100 mm de pluie, dépassant parfois les 200 mm.

Plus tôt, de jeudi soir 13 août à vendredi matin 15 août, de nombreuses localités du Nord, du Centre-Nord et des Hauts Plateaux du Centre ont enregistré des précipitations importantes, notamment Khuôn Hà à Tuyên Quang (115,4 mm), Lang Ngâm à Bac Ninh (103,2 mm), Hiên Trung à Thanh Hoa (98 mm) et Nghiên Loan à Thai Nguyên (95,8 mm).

Des images satellite, des données de localisation des éclairs et des radars météorologiques ont détecté la formation de nuages convectifs au-dessus de certaines zones de Hanoï, notamment à Yên Xuân, Tung Thiên, Doài Phuong, Quang Oai, Minh Châu et Ba Vi.

Ces nuages devraient continuer à produire des pluies vendredi avant de se propager à d’autres quartiers. Des orages pourraient provoquer des tornades, des éclairs et de fortes rafales. Le niveau de risque de catastrophe pour les tornades, la foudre et la grêle est de niveau 1.

Le NCHMF met en garde contre le risque de crues soudaines sur les petites rivières et ruisseaux, ainsi que de glissements de terrain sur les pentes de nombreuses communes et quartiers de 13 provinces, dont Lai Châu, Diên Biên, Son La, Phu Tho, Lào Cai, Tuyên Quang, Thai Nguyên, Cao Bang et Lang Son.

Plusieurs de ces zones ont déjà connu des pluies importantes vendredi, certaines enregistrant plus de 90 mm en quelques heures seulement. Les modèles d’humidité des sols indiquent qu’à plusieurs endroits, les niveaux de saturation ont atteint ou dépassé 85%, augmentant encore le risque de glissement de terrain.

Le NCHMF souligne que les crues soudaines et les glissements de terrain peuvent causer de graves dommages environnementaux, mettre en danger des vies humaines, perturber la circulation locale, détruire les infrastructures et nuire aux moyens de subsistance. Les autorités locales sont invitées à inspecter les goulets d’étranglement et les zones vulnérables, et à prendre des mesures préventives et d’intervention.

Actuellement, des vents de sud-ouest de force 5 à 6 (29 à 49 km/h) sur l’échelle de Beaufort, avec des rafales pouvant atteindre la force 8 (62 à 74 km/h), affectent les eaux autour de l’île de Phu Quy et la partie occidentale de la Mer Orientale.

Vendredi soir, les eaux de Khanh Hoa à Hô Chi Minh-Ville et de la partie occidentale de la Mer Orientale devraient être soumises à des vents de force 6, avec des rafales de force 7 à 8. Des vagues de 1,5 à 3 m et une mer agitée sont attendues.

Des conditions similaires sont prévues dans l’est, le sud et le nord de la mer de l’Est, avec des vagues de 1,5 à 3 m, et dans le centre-est et le sud-est de la mer de l’Est, avec des vagues de 1 à 2,5 m.

De plus, le golfe du Tonkin, les eaux du Sud de Quang Tri à Cà Mau, de Cà Mau à An Giang, le golfe de Thaïlande et la majeure partie de la Mer Orientale connaîtront des averses et des orages épars, avec de possibles trombes marines, de fortes rafales et des vagues de 2 à 3 m de haut.

Le niveau de risque de catastrophe dû aux vents forts en mer pour les eaux de Khanh Hoa à Hô Chi Minh-Ville est de niveau 2. Les navigateurs opérant dans ces zones sont avertis du risque élevé de trombes marines, de vents forts et de grosses vagues.

VNA/CVN