Le puissant typhon Kajiki s’affaiblit après avoir touché terre dans le Centre

Le typhon Kajiki a atteint lundi 26 août, avec des vents de 130 km par heure, les terres du centre nord du Vietnam, faisant au moins un mort et huit blessés et entraînant l’évacuation de dizaines de milliers d’habitants des régions côtières.

La cinquième tempête tropicale au Vietnam cette année, a touché les terres vers 15 h avec des vents allant de 118 à 133 km/heure après avoir soulevé des vagues atteignant jusqu'à 9,5 mètres dans le golfe du Bac Bô (golfe du Tonkin), a indiqué le Centre national de prévisions hydrométéorologiques du Vietnam (NCHMF).

Photo : TP/CVN

Kajiki a été qualifié de très inhabituel : il s’est formé directement au-dessus de la Mer Orientale et a touché terre en seulement trois jours, soit la moitié du temps habituel, selon le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Nguyên Hoàng Hiêp.

La tempête a stagné pendant près de deux heures avant de toucher terre, donnant l’impression qu’elle s’était dissipée. Sans mises à jour rapides, cela aurait pu conduire à un relâchement de la vigilance de la population. Lorsqu’elle a touché terre dans la province de Hà Tinh (Centre), les vents ont atteint une force de 10, avec des rafales de 12 à 13.

Selon le NCHMF, à 22 h le 25 août, le typhon Kajiki qui se trouvait dans la nuit du 25 août entre le sud de Nghê An et le nord de Hà Tinh, avec des vents soutenus de force 9-10 (75-102 km/h) et des rafales allant jusqu’à 12, devrait se déplacer vers l’intérieur des terres, suivant une trajectoire ouest-nord-ouest à environ 15 km/h, et faiblir progressivement.

Les alertes aux risques de catastrophes naturelles concernant les crues soudaines, les glissements de terrain et les affaissements de terrain dus aux fortes pluies et au ruissellement sont de niveau 1 ; cependant, pour Hà Tinh, Thanh Hoa et Nghê An, le niveau d’alerte a été relevé au niveau 2.

Les statistiques préliminaires montrent qu’à 18 heures le 25 août, le typhon Kajiki a fait au moins un mort à Hà Tinh et huit blessés (quatre à Hà Tinh et quatre à Quang Tri).

Le typhon a arraché les toitures de 621 maisons, inondé 144 maisons à Hà Tinh, endommagé plus de 16.000 ha de rizières, 611 ha de cultures maraîchères et 2.058 ha d’arbres fruitiers, déraciné plus de 4.400 arbres en bordure de route, submergé environ 13 ha d’étangs d’aquaculture.

Les transports ont été perturbés par trois glissements de terrain à Quang Tri et des inondations localisées généralisées. À Hà Tinh, 22 poteaux électriques ont été renversés. Par ailleurs, deux aéroports intérieurs ont été fermés et 35 vols annulés, tandis que tous les bateaux de pêche situés sur le chemin du typhon ont été rappelés au port.

Les pluies vont se poursuivre lundi et mardi, et en raison de ces précipitations importantes, les risques d'inondations et de crues violentes sont très élevés, a prévu Mai Van Khiêm, directeur du NCHMF. Le risque d’inondations soudaines pendant la nuit est très élevé, donc nous devons rester à un état d’alerte important, a-t-il ajouté.

Les autorités locales mènent actuellement des opérations d’intervention et de reconstruction immédiates, tout en continuant d’évaluer l’ampleur des dégâts. Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a demandé à la province de Nghê An de maintenir le contrôle des déplacements des habitants et des véhicules sur les routes jusqu’au matin du 26 août, en n’autorisant les déplacements que lorsque les conditions de sécurité sont pleinement respectées.

Les organismes compétents surveillent de près les précipitations, les inondations et les marées, et ont exhorté les habitants à rester vigilants, à éviter tout relâchement de leur vigilance et à s’abstenir de circuler dans les zones inondables ou touchées par des glissements de terrain.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a publié la directive N°146, demandant aux ministères, aux secteurs et aux collectivités locales à mettre en œuvre des mesures d’urgence drastiques au plus haut niveau pour faire face au typhon Kajiki et aux inondations.

VNA/CVN