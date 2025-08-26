Le Premier ministre ordonne de réparer d’urgence les dégâts du typhon Kajiki

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la dépêche officielle N°147/CD-TTg (25 août 2025) concernant le règlement des conséquences du typhon Kajiki et la réponse aux inondations après son passage.

>> Face au typhon Kajiki, les Réserves d’État se mobilisent

>> Le typhon Kajiki cloue au sol 65 vols le 25 août

>> Le typhon Kajiki touche terre entre Nghê An et Hà Tinh

Photo : Xuân Tiên/VNA/CVN

La dépêche a été adressée aux dirigeants des provinces de Thanh Hoa, Nghê An, Hà Tinh, Quang Tri, Ninh Binh ainsi qu’aux ministères et organismes concernés.

Le typhon Kajiki a touché terre le 25 août à Nghê An et Hà Tinh, avec des vents violents (niveau 10, rafales au niveau 15) et de fortes pluies. Dans de nombreuses localités de Hà Tinh, les précipitations ont dépassé 300-400 mm, atteignant 500-600 mm à certains sites. Le typhon a provoqué des toitures arrachées, la chute d’arbres et de poteaux électriques, des coupures d’électricité à grande échelle…

Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, les pluies devraient se poursuivre jusqu’au 26 août, avec un risque élevé d’inondations, de crues soudaines et de glissements de terrain, notamment à Thanh Hoa, Nghê An et Hà Tinh.

Pour faire face à cette situation et protéger la population, le Premier ministre demande aux ministères et autorités locales de mobiliser forces et moyens pour répondre aux inondations, réparer rapidement les dégâts et aider les habitants à retrouver la vie normale.

Il recommande aux provinces de Thanh Hoa, Nghê An, Hà Tinh et Quang Tri : poursuivre l’évacuation des habitants des zones à risque et assurer les besoins essentiels ; sécuriser la circulation ; gérer en toute sûreté les barrages et réservoirs ; réparer les maisons, écoles et établissements de santé ; rétablir l’électricité, l’eau, les télécommunications et le trafic routier ; soutenir la reprise de l’agriculture et de la pêche.

Il ordonne aux ministères de la Défense et de la Police de déployer les forces stationnées sur place pour assister les habitants en cas de nécessité ; aux ministères de l’Industrie et du Commerce, des Sciences et des Technologies, de l’Agriculture et de l’Environnement de garantir la sécurité des barrages, du réseau électrique et des télécommunications, de fournir des prévisions précises et en temps opportun ; aux ministères de l’Éducation, de la Santé et de la Construction de restaurer rapidement les établissements scolaires, sanitaires et les infrastructures de transport afin d’assurer les conditions d’étude, de soins et de déplacement.

Il demande également aux organes de presse et de communication de continuer à informer sur l’évolution de la situation et à diffuser les consignes de prévention ; à l’Office du gouvernement et au vice-Premier ministre Trân Hông Hà d’assurer le suivi et la coordination de l’application stricte de cette dépêche.

VNA/CVN