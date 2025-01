Le tourisme vietnamien prend son envol grâce à la transformation numérique

Photo : ST/CVN

La transformation numérique a été le moteur de la remarquable reprise du tourisme vietnamien en 2024, ouvrant la voie à une croissance rapide et durable.

Selon les statistiques de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, plus de 17,5 millions de visiteurs internationaux ont choisi le Vietnam en 2024, soit une augmentation de 38,9% par rapport à 2023. Les recettes totales du secteur ont atteint 850.000 milliards de dôngs (33,484 milliards d'USD), soit une hausse de 23,8 %, tandis que le nombre de touristes domestiques a atteint 110 millions.

La transformation numérique post-COVID-19 a permis au secteur touristique d'offrir des expériences sur-mesure à chaque client, répondant ainsi à une demande croissante de personnalisation et de services individualisés.

Grâce aux avantages offerts par la technologie, les touristes ont tendance à utiliser des plateformes numériques, des sites web et des réseaux sociaux pour rechercher des informations, réserver des circuits, des hôtels ou des services de transport tels que des billets d'avion, de bus, de train ou des billets pour les attractions touristiques. Avec le soutien des outils numériques, la promotion touristique a connu un véritable renouveau, atteignant un public plus large et diversifié.

Photo : VNA/CVN

En outre, les voyageurs partagent régulièrement leurs commentaires et suggestions sur les services, ainsi que des photos et vidéos prises sur les sites touristiques, sur les réseaux sociaux. Ces interactions favorisent non seulement la promotion des destinations, mais elles permettent également au secteur touristique de mieux comprendre les besoins des visiteurs, afin d'améliorer la qualité des services. La transformation numérique dans le domaine du tourisme a déjà démontré ses effets positifs en termes de satisfaction des voyageurs.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, a souligné : "Pour le secteur touristique, la transformation numérique est une tendance incontournable et objective, constituant un facteur clé pour un développement rapide et durable à l'avenir".

Conscient de cet enjeu stratégique, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a établi un cadre juridique important en approuvant et en mettant en œuvre des projets tels que le système de base de données pour le secteur touristique et l'application des technologies de la quatrième révolution industrielle pour développer un tourisme intelligent. Ces initiatives visent à renforcer le rôle du tourisme en tant que secteur économique de pointe dans le développement du pays.

En 2024, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme s'est concentré sur la mise en place d'un écosystème touristique intelligent, homogène et intégré, au service de la gestion publique, des activités commerciales touristiques et de l'amélioration de l'expérience des voyageurs. Le ministère a élaboré un ensemble de critères pour évaluer la Plateforme numérique nationale de gestion et de commercialisation du tourisme, ainsi qu'un indice évaluant l'efficacité des destinations touristiques intelligentes. Parallèlement, des guides pratiques et des cours de formation ont été organisés pour les collectivités locales et les entreprises afin de promouvoir la transformation numérique dans le secteur. En outre, le secteur touristique vietnamien a intensifié la mise en œuvre de trois projets majeurs : la numérisation du patrimoine, le tourisme intelligent et la création de centres opérationnels touristiques.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, le Vietnam a exploité des ressources provenant d'organisations internationales et de plateformes de réseaux sociaux pour établir des partenariats et connecter le tourisme intelligent à l'échelle mondiale.

S'appuyant sur les réalisations de 2024, le vice-ministre Hô An Phong s'est déclaré convaincu que la transformation numérique dans le tourisme connaîtra des avancées majeures. Le secteur touristique vietnamien est pleinement capable d'atteindre une croissance à deux chiffres, renforçant son rôle dans l'ère de l'essor national.

Bâtir un écosystème intégré

Le ministre de l'Information et de la Communication Nguyên Manh Hùng a déclaré que, dans l'ère numérique, pour qu'un secteur connaisse une croissance exponentielle, il doit disposer de nouveaux espaces, de nouvelles approches, de nouvelles méthodes de gestion et de nouvelles technologies pour réaliser cette transformation. L'espace numérique, l'approche numérique, la transformation numérique et la gestion numérique sont des opportunités cruciales pour le secteur du tourisme d'atteindre un développement révolutionnaire.

La transformation numérique et les technologies numériques sont les clés pour bâtir un écosystème touristique intégré, favorisant les synergies entre les différents acteurs et créant de nouvelles chaînes de valeur. Ce nouvel environnement numérique permettra d'élargir considérablement l'horizon du tourisme, en facilitant les connexions avec d'autres secteurs, produits et régions.

Photo : VNA/CVN

Le Centre d'information touristique de l'Autorité nationale du tourisme a mis en place un écosystème touristique intelligent pour soutenir la gestion publique, les affaires touristiques et améliorer l'expérience des visiteurs, a fait savoir son directeur Hoàng Quôc Hoa. Son centre a également développé un système de base de données touristiques pour la gestion du tourisme à l'échelle nationale et locale, comprenant des informations sur les entreprises de voyage, les hébergements, les guides et les sites touristiques. En particulier, l'application nationale de tourisme "Vietnam Travel" a été lancée, intégrant plusieurs services utiles pour les voyageurs, tels que la consultation d'informations, les cartes touristiques numériques, la réservation de billets, la réservation d'hôtels et la gestion des circuits.

L'application des technologies a contribué à améliorer l'expérience des visiteurs et à promouvoir la beauté des destinations. Les expositions en ligne "Vibrant Vietnam" sur la plateforme Google Arts & Culture ont diffusé l'attrait de la culture, de l'art et du tourisme vietnamiens. Le projet "Merveilles du Vietnam" comprend 35 expositions et plus de 1 300 photos des patrimoines, paysages, cultures et plats vietnamiens, mettant en valeur les sites naturels et les patrimoines immatériels et matériels de Quang Binh, Ninh Binh, Thua Thiên-Huê, Dà Nang et Quang Nam.

Avec son potentiel en ressources humaines et culturelles, combiné à un écosystème touristique intelligent, le Vietnam est prêt à s'envoler et à devenir un secteur économique de premier plan, tout en incitant les touristes internationaux à venir découvrir et explorer ses richesses.

VNA/CVN