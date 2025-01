Transformation numérique 2024 : le Vietnam en pleine ascension

En 2024, le gouvernement vietnamien a mis l'accent sur le développement de l'économie numérique en s'appuyant sur quatre piliers : les technologies de l'information, la numérisation des secteurs économiques, la gouvernance numérique et les données numériques, moteurs essentiels de la croissance rapide et du développement durable.

>> Le développement des infrastructures numériques est la base pour impulser la transformation numérique

>> Le PM appelle à l’innovation et à la transformation numérique

>> Le commerce électronique, moteur de la transformation numérique dans les entreprises

Photo : VNA/CVN

Alors que 2025 s'annonce comme une année charnière, le Vietnam s'efforce d'atteindre des objectifs clés dans sa transformation numérique pour soutenir la croissance économique et améliorer le bien-être des citoyens.

Lancé en 2020, le programme de transformation numérique du Vietnam a connu une accélération significative ces dernières années. Après une phase expérimentale en 2021, de nombreux services publics et activités économiques ont été transférés sur des plateformes numériques nationales en 2022. En 2023, l'accent a été mis sur la gestion et l'exploitation des données numériques à l'échelle nationale, marquant une nouvelle étape dans cette transformation.

Synergie nationale

Lors de la troisième réunion du Comité national pour la transformation numérique, le Premier ministre Phạm Minh Chính a souligné que la transformation numérique était une tendance inévitable, une exigence objective, une stratégie prioritaire pour un développement rapide et durable. Il a souligné que cette transformation est une entreprise collective, mobilisant toutes les forces vives de la nation, Parti, armée et peuple, pour réaliser le rêve d'une nation puissante, prospère, et d'un peuple heureux, sans laisser personne de côté dans cette nouvelle ère.

En 2024, sous la direction résolue du Comité national pour la transformation numérique, dirigé par le Premier ministre, et avec la coordination active du ministère de l'Information et des Communications, la transformation numérique a progressé rapidement dans trois domaines principaux : le gouvernement numérique, l'économie numérique et la société numérique.

À l'échelle centrale, le gouvernement et les ministères ont élaboré des politiques clés pour créer un cadre légal stimulant la transformation numérique, notamment le Plan national des infrastructures numériques, la Stratégie nationale des données, et un programme de développement des ressources humaines pour l'industrie des semi-conducteurs.

Des plateformes numériques nationales ont été renforcées, notamment avec une base de données citoyenne interconnectée pour 18 ministères et 63 provinces, facilitant plus de 1,3 milliard de recherches et 537 millions de synchronisations de données. L'application d'identité électronique VNeID a apporté des avantages concrets pour les citoyens et l'administration publique, avec plus de 20 millions d'utilisations de cartes d'identité électroniques enregistrées.

En novembre 2024, le Vietnam a franchi une nouvelle étape dans sa transformation numérique en se classant 71e sur 193 pays dans l'indice de développement de l'e-gouvernement de l'ONU, marquant une avancée de 15 positions par rapport à 2022 et atteignant ainsi l'objectif fixé pour l'année.

Base du développement

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyễn Minh Tuấn, chef du département de l'économie et de la société numériques, l'économie numérique est un levier de croissance à long terme et durable, essentiel pour faire du Vietnam un pays à revenu élevé d'ici 2045. Pour cela, un outil de mesure des progrès de l'économie numérique a été développé, permettant aux autorités locales de fixer des objectifs clairs et des plans d'action.

En 2024, les infrastructures numériques vietnamiennes ont été renforcées avec la mise en œuvre des réseaux 5G par Viettel et VinaPhone, désormais disponibles à l'échelle nationale. Fin octobre 2024, le Vietnam avait déjà dépassé son objectif de 80 % de couverture en fibre optique, avec plus de 82,4% des ménages équipés. Parallèlement, la quasi-totalité (87%) de la population est équipée de smartphones, facilitant ainsi l'accès aux services numériques.

Dans le cadre de sa souveraineté numérique, le Vietnam a inauguré le plus grand centre de données du pays (Viettel Hòa Lạc), construit par le groupe Viettel.

Avec la mobilisation de tout le système politique, l'engagement des citoyens et des entreprises, le Vietnam récolte les fruits de sa transformation numérique. Ces avancées contribuent largement à la réalisation des objectifs de développement socio-économique fixés pour 2024 et au succès du plan quinquennal, marquant une étape importante vers un Vietnam apportant prospérité, modernité et bonheur à sa population.

VNA/CVN