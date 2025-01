Un nouveau "paradis" balnéaire vient d'être inauguré à l’île de Hon Thom, à Phu Quôc

La plage de Ciao Beach, située sur l'île de Hon Thom, a été officiellement inaugurée le 10 janvier. Outre sa beauté naturelle, cette plage paradisiaque offre un espace privé et fonctionnel, complété par des restaurants et des bars attrayants en bord de mer.

>> Un couple du milieu des affaires mongol se marie sur l’île de Phu Quôc

>> Chéri, quand est-ce que tu m’emmènes… à Phu Quôc

Un paradis caché sur l'île de Hon Thom

Reconnue pour ses plages parmi les plus belles du monde, Phu Quôc s'enrichit d'un nouveau joyau : Ciao Beach, sur la côte ouest de Hon Thom. À l'image des célèbres plages de Bai Kem et Bai Sao, Ciao Beach séduit par ses eaux cristallines, son sable fin et ses cocotiers inclinés sous le soleil toute l'année.

Photo : SG/CVN

Sa beauté paisible et sauvage, combinée à une intimité totale, offre un cadre idéal pour la détente et l'évasion. Ici, les visiteurs peuvent se ressourcer dans un environnement naturel, profiter de l'eau limpide, observer les poissons multicolores ou simplement se relaxer sous le soleil tropical.

Des activités variées pour tous

Plus qu'une simple plage, Ciao Beach propose un éventail d'activités en plein air, comme le surf, le kayak et la plongée pour admirer les récifs coralliens. Une zone réservée aux adultes garantit une expérience paisible et exclusive. Des services de spa et de massage de luxe en bord de mer viennent compléter l'offre, promettant une relaxation absolue.

Le Ciao Beach Club, véritable cœur de la plage, comprend un restaurant chic et deux bars animés : le Coconut Bar et le Pineapple Bar. S'étendant sur près de 1.000 m² et pouvant accueillir jusqu'à 400 convives, cet espace offre un cadre parfait pour des moments de convivialité en famille ou entre amis.

Le restaurant propose des fruits de mer frais, des spécialités locales de Phu Quôc, et une cuisine internationale, accompagnés de la bière artisanale haut de gamme Sun Kraftbeer, produite par Phu Quoc Brew House. Lors de l'inauguration, les visiteurs ont reçu un litre de bière gratuite avec leurs repas.

Le menu culinaire reflète les traditions de plusieurs pays, notamment les barbecues russes shashlik, les saucisses allemandes et bien plus encore. Chaque plat est soigneusement élaboré pour s'accorder parfaitement avec les bières artisanales, créant une expérience gastronomique unique.

Pour marquer son ouverture, le Ciao Beach Club a organisé des animations variées, notamment de la musique live, une fête sur la plage, et une dégustation de bières pression Atlas. Pour les amateurs de séjours prolongés, des forfaits hebdomadaires ou mensuels tout compris sont disponibles, incluant l'accès à tous les services de la plage, aux téléphériques de Hon Thom, et aux prestations exclusives du club.

La plage sera ouverte quotidiennement de 9h00 à 16h30, offrant aux visiteurs une opportunité de combiner leur visite avec une expérience en téléphérique et des couchers de soleil panoramiques.

Avec son cadre immaculé, ses activités variées, et ses services haut de gamme, Ciao Beach incarne l'équilibre parfait entre nature préservée et confort moderne. Cette nouvelle destination promet des souvenirs inoubliables sur l'île de Hon Thom, à Phu Quoc.

VNA/CVN