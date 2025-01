À Huê, protection du patrimoine et tourisme se renforcent mutuellement

Photo : VNA/CVN

Cette année, Huê accueille aussi l'Année nationale du tourisme, promettant de créer une forte croissance pour l'industrie touristique de l'ancienne cité impériale qui se base sur l'attraction de son patrimoine culturel.

"Ancienne cité, nouvelles expériences"

La ville de Huê est un endroit rare qui conserve encore un vaste système de palais majestueux, de citadelles et de tombeaux. C'est également la seule localité du Vietnam et de l'Asie du Sud-Est à posséder huit patrimoines culturels reconnus par l'UNESCO dans de nombreuses catégories. Ces dernières années, le tourisme local a connu un bel essort, notamment grâce aux efforts des autorités pour exploiter efficacement le patrimoine, permettant aux voyageurs de vivre de nouvelles expériences.

L'événement marquant en 2024 a été l'ouverture au public du Palais de Kiên Trung (à l'occasion du Nouvel An lunaire du Dragon) et du Palais de Thai Hoà (fin novembre) après de nombreuses années de restauration majeure. En outre, la Semaine du Festival international des arts de Huê 2024 a attiré plus de 2.500 visiteurs, soit une augmentation de plus de 20% par rapport à la l'année précédente. Cet événement a apporté une recette de plus de 381,5 milliards de dôngs (au 20 novembre 2024).

En arrivant au complexe de reliques, de nombreux visiteurs sont surpris par les nouveautés. "C’est la deuxième fois que je viens à Huê. En plus des palais restaurés, je trouve que les expériences numériques sont intéressantes, elles aident les visiteurs à mieux comprendre l'architecture du palais, l'histoire et les objets exposés. Ces expériences sont très à la mode et facilement accessibles aux jeunes", a partagé la touriste Triêu Trang, de Hanoï, après avoir expérimenté l'enregistrement intelligent via des panneaux à puce NFC au Palais Kiên Trung.

Photo : VNA/CVN

Outre la restauration du patrimoine historique, les activités touristiques en 2024 de Huê ont aussi proposé de nombreuses activités festives, notamment : le Festival des quatre saisons, réparti sur toute l’année ; la formation et à l’exploitation d'un ensemble de produits sous la marque Huê comme "Huê - Ville des festivals", "Huê - Capitale culinaire", "Huê - Capitale de l'ao dai vietnamien" ; la mise en service du train touristique Huê - Dà Nang, etc.

Parallèlement, la ville de Huê a participé au programme de promotion des localités vietnamiennes aux États-Unis et au Canada. Pour la première fois, Huê figure dans le top huit des destinations touristiques les plus économiques d'Asie, selon le classement d'Agoda.

Le nombre total de touristes à Huê en 2024 est estimé à 4 millions, soit une augmentation de 26% sur un an. Les recettes touristiques sont estimées à 8.500 milliards de dongs. Ce sont certes des chiffres modestes par rapport aux grandes villes comme Dà Nang, Hô Chi Minh, Hanoï ou même aux localités à développement touristique plus tardif comme Quang Binh, Quang Nam, Quang Ninh, mais en constante amélioration.

"Décoller" grâce à la force du patrimoine culturel

En 2025, Huê est déterminé à obtenir de meilleurs résultats dans les objectifs et les cibles du Plan quinquennal de développement socio-économique locale (2021-2025). La ville donne la priorité à la restructuration économique associée à une innovation approfondie du modèle de croissance sur la base de l’exploitation des forces et des caractéristiques locales ; au développement d’industries de services et d’un tourisme avantageux fondés sur la valorisation du patrimoine et des valeurs culturelles.

Huê développera une variété de types de services présentant des avantages et ayant une forte valeur ajoutée ; mobilisera les ressources d'investissement pour développer le tourisme, promouvoir l'image et affirmer la marque "Huê - Ancienne capitale, nouvelles expériences", "Huê - Destination de huit patrimoines mondiaux", "Huê - Capitale des festivals"...

Huê continuera de promouvoir le tourisme patrimonial associé aux monuments anciens de la Cité impériale ; accélérera l'association des produits et services de la Cité impériale avec les autres sites de reliques.

Le patrimoine culturel et le tourisme sont deux domaines étroitement liés. Pour une localité comme Huê, l'attraction de son patrimoine permet de générer des recettes touristiques qui sont elles-mêmes mises au service de la préservation de ce patrimoine. La stratégie de Huê a été façonnée par le Bureau Politique, avec un objectif clair : assurer un développement harmonieux entre le patrimoine culturel et le tourisme.

Photo : VNA/CVN

Pour cela, la province a décidé de construire l'image de Huê en tant que destination verte grâce à l'exploitation de stations de vélos, au fonctionnement des voitures électriques pour les visites de la ville et des sites historiques, à la création d'un lieu touristique de réduction des déchets plastiques dans le quartier de Thuy Biêu...

Selon le directeur du département municipal du Tourisme, Nguyên Van Phuc, l'un des objectifs à réaliser dans les temps à venir est de promouvoir la mise en œuvre du Plan d'action du tourisme vert pour la période 2023-2025 dans le sens de "Destination touristique verte, propre, belle, civilisée et conviviale". L'industrie touristique locale s'efforcera d'attirer environ 4,8 à 5 millions de visiteurs en 2025, dont 55 à 60% de visiteurs nationaux. Les recettes touristiques devraient s'élever à environ 68.000 milliards de dôngs (2,67 milliards d'USD).

Pour atteindre ces chiffres, la ville a proposé de nombreuses activités. Elle se coordonnera avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme dans l’organisation de l’Année nationale du tourisme 2025 ; l’ouverture de lignes aériennes entre la ville et de marchés nationaux et étrangers tels que Quang Ninh, Hai Phong, Cân Tho, Nha Trang, Quy Nhon, Phu Quôc, la Thaïlande, le Japon et la République de Corée ; la coopération avec de principales agences de voyages étrangers...

Par ailleurs, la localité privilégie le développement de produits touristiques présentant des atouts distincts tels que le tourisme maritime et lagunaire ; le tourisme communautaire associé aux villages artisanaux ; le tourisme culinaire; la découverte culturelle ; le tourisme culturel spirituel,... La ville favorise aussi la transformation numérique, en évoluant vers une gestion, une expérience et une promotion intelligentes ; la construction d’un système et la numérisation de la base de données numérique de l'industrie du tourisme.

Enfin, Huê accélère la construction de projets touristiques tels que le Casino Laguna, le villégiature Minh Viên Lang Cô et de zones de services touristiques de villégiature ou les projets d'infrastructures de transports.

VNA/CVN