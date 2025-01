La VR/AR, un levier pour dynamiser le tourisme dans le delta du Mékong

Les technologies de réalité virtuelle (VR) et de réalité augmentée (AR) offrent des expériences immersives et engageantes, permettant aux visiteurs d'explorer à distance des circuits, des itinéraires, des destinations et des produits de voyage. Ces innovations enrichissent considérablement les activités touristiques et ouvrent de nouvelles perspectives pour le secteur.

Le delta du Mékong, avec ses ressources naturelles et culturelles abondantes, est une région au fort potentiel touristique. Ses attraits incluent des vergers fluviaux luxuriants, un réseau de canaux s'étendant sur plus de 28.000 km, des écosystèmes uniques de forêts de mangroves côtières et de zones humides.

Ces éléments ne se limitent pas à une beauté naturelle exceptionnelle, mais s'accompagnent également d'un riche patrimoine culturel. Malgré ces atouts, l'application des technologies VR/AR dans la région reste limitée.

La numérisation via la VR/AR peut offrir des expériences uniques. Par exemple, la technologie VR peut recréer l'espace d'un marché flottant, permettant aux utilisateurs de vivre virtuellement l'expérience d'achat et de vente sur le fleuve grâce à des casques de réalité virtuelle.

Vu Tuân Viêt, directeur de la Société de développement de technologies de réalité virtuelle du Vietnam, souligne que ces technologies augmentent la compétitivité du delta du Mékong sur la scène internationale.

Certaines localités commencent d'ailleurs à exploiter ces technologies. Par exemple, Cân Tho a lancé l'application "Cân Tho Tourism", qui fournit des informations sur les destinations, la gastronomie et les loisirs locaux.

Une tendance inévitable

Selon le Dr. Trân Huu Hiêp, vice-président de l'Association touristique du delta du Mékong, les principales difficultés dans l'application de la VR/AR résident dans le manque de synchronisation des infrastructures technologiques, l'insuffisance des ressources humaines spécialisées. De nombreuses attractions touristiques de la région n'ont pas encore été numérisées, ce qui limite ces initiatives à des phases de test.

Pour surmonter ces défis, le Dr. Trân Huu Hiêp appelle à une coordination efficace entre les niveaux central et local, l'élaboration de politiques claires pour soutenir l'application des technologies, un investissement accru dans les infrastructures et la formation des ressources humaines, une meilleure intégration des technologies VR/AR dans le tourisme et l'éducation.

L'application des technologies VR/AR est une tendance inévitable pour promouvoir et préserver le patrimoine culturel et naturel du delta du Mékong. Elle offre également une opportunité unique de renforcer les connexions internationales et de positionner la région comme une destination incontournable sur la carte mondiale du tourisme, a-t-il affirmé.

