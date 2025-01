Cao Bang citée parmi les meilleurs endroits à visiter en Asie du Sud-Est

Photo : VNA/CVN

Selon Lonely Planet, Cao Bang possède certains des sites naturels les plus impressionnants du pays, mais sans la foule. Commencez par Phât Tich Truc Lâm, un temple près de la frontière chinoise qui offre une vue magnifique sur les collines vallonnées de la région.

La cascade de Ban Giôc, l’une des cascades les plus magnifiques d’Asie du Sud-Est et la plus grande du Vietnam, tombe sur plusieurs niveaux et peut être visitée en bateau ou en radeau de bambou. Le système de grottes Nguom Ngao à proximité s’étend sur plusieurs kilomètres sous terre et abrite de nombreuses stalactites et stalagmites à couper le souffle, a-t-il souligné.

La province de Cao Bang est entrée pour la première fois dans la liste des destinations les plus conviviales du Vietnam votée par Booking.com, une plateforme de réservation en ligne.

Photo : VNA/CVN

Destination phare du Géoparc mondial UNESCO Non nuoc Cao Bang, la cascade de Ban Giôc fait partie des 21 plus belles cascades du monde sélectionnées par le magazine de voyage américain Travel+Leisure. Elle est non seulement l’une des plus grandes d’Asie du Sud-Est mais aussi l’une des quatre plus grandes cascades du monde situées à la frontière d’un pays.

Au premier semestre 2024, plus d’un million de touristes ont visité Cao Bang, soit une augmentation de 23% par rapport à l’année dernière et 53% du plan.

Entre 2020 et août 2024, Cao Bang a accueilli plus de 5,4 millions de touristes, dépassant son objectif de 8%. Les indicateurs clés du tourisme pour la période 2020-2025 ont déjà été atteints ou dépassés.

VNA/CVN