La presse indienne : le tourisme du Vietnam connaîtra une forte croissance dans les temps à venir

>> Le Vietnam en passe de devenir la première destination touristique à l'ère du numérique

>> Le Vietnam parmi les 12 destinations de lune de miel les plus abordables au monde

>> Le Vietnam affirme de plus en plus son attractivité touristique

Photo : VNA/CVN

S'exprimant récemment à Bangkok, Jean-Jacques Morin, directeur général adjoint du groupe hôtelier français Accor SA, a déclaré que les trois pays étaient sur le point de connaître une croissance significative, car leurs classes moyennes aisées jouissaient d'une stabilité financière et privilégiaient les expériences uniques aux biens matériels.

Selon lui, le comportement des consommateurs a beaucoup évolué. De nos jours, les gens accordent plus d’importance aux services et aux expériences qu’aux biens matériels.

M. Morin a estimé que l’Asie du Sud-Est et particulièrement l’Inde, offraient d’importantes opportunités de croissance. Les "grands tigres" comme Singapour, la Thaïlande et le Japon continueront d’enregistrer de bons résultats, tout comme les marchés émergents comme le Vietnam et l’Indonésie, le pays le plus peuplé et dont l’économie connaît la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est.

VNA/CVN