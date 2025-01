Grand Pioneers Cruise, meilleure nouvelle compagnie de croisière de luxe au Vietnam

>> Grande croisière des pionniers du parcours du patrimoine de Ha Long

>> Grand Pioneers nommé "Meilleure compagnie de croisière verte au monde 2024"

Photo : Lê Viêt Khánh/CVN

Les Luxury Lifestyle Awards, basés à New York, sont un gage de qualité dans l’industrie du voyage et du luxe. Lors de leur 16e édition en 2024, plus de 5.000 produits et services de plus de 100 régions du monde ont été évalués dans 400 catégories. Ces prix récompensent les entreprises offrant des services exceptionnels et respectant les plus hauts standards de l’industrie.

Grand Pioneers Cruise a remporté la catégorie "Meilleure nouvelle compagnie de croisière de luxe au Vietnam" à l'issue d’un processus de sélection rigoureux. Ce dernier s’est appuyé sur des critères tels que la réputation de la marque, la fiabilité, l’innovation, l’expérience client haut de gamme, et le caractère unique des services proposés.

Alexander Chetchikov, président de la Chambre de commerce mondiale du luxe, a exprimé sa satisfaction : "Nous sommes ravis de voir Grand Pioneers Cruise recevoir ce prix. Leur capacité à intégrer de manière transparente les paysages majestueux de la baie de Ha Long dans l’expérience d’une croisière de luxe est vraiment extraordinaire. Cette réalisation témoigne de leur approche visionnaire du voyage et de l’hospitalité", a-t-il ajouté.

Grand Pioneers : voyage pionnier en matière d'héritage durable à Ha Long



Grand Pioneers Cruise se distingue non seulement par son excellence en matière de luxe, mais également par son engagement fort pour le tourisme durable. L'entreprise a conçu ses croisières en intégrant des technologies de pointe et une gamme d'équipements parmi les plus modernes de la baie de Ha Long (province de Quang Ninh, Nord). Dès sa création, Grand Pioneers a fait de la durabilité une priorité, visant à devenir l'une des compagnies de croisières les plus respectueuses de l'environnement au Vietnam.

L'adoption de technologies vertes est au cœur de cet engagement. Par exemple, le système de refroidissement Daikin, les moteurs YANMAR conformes aux normes d’émission de NOX 2023, et le système de traitement des eaux usées HAN YOUNG assurent un impact environnemental minimal, tout en préservant l'écosystème marin de la baie de Ha Long.

Photo : VT/CVN

En novembre 2024 déjà, Grand Pioneers Cruise avait été honorée en recevant le titre de "Meilleure compagnie de croisière verte au monde" lors des World Cruise Awards. Cette distinction renforce la position de leader de la marque dans le domaine des croisières de luxe durables, soulignant son engagement constant à concilier responsabilité environnementale et expérience de voyage inégalée.

"The Legacy Journey" : une expérience sans pareille



Le point culminant de la croisière Grand Pioneers est son exclusivité, "The Legacy Journey", une expédition de trois jours et deux nuits qui explore les paysages époustouflants de la baie de Ha Long et de la baie de Bai Tu Long. Cette aventure immersive offre aux voyageurs une perspective renouvelée sur le tourisme durable, en alliant exploration et préservation de l'environnement.

Le voyage débute au port international de Tuân Châu, avec une exploration des sites emblématiques de la région. Les visiteurs sont d'abord guidés vers la grotte Sung Sôt, célèbre pour ses stalactites et stalagmites qui témoignent de l’histoire géologique et naturelle de la baie tout en rappelant l'importance de sa préservation. À Vung Viêng, un village de pêcheurs, les voyageurs découvrent un mode de vie authentique, où l'harmonie entre l’homme et la mer est préservée. L’île Titop, avec ses vues panoramiques, constitue un autre moment fort, offrant aux aventuriers un sommet spectaculaire à conquérir.

Au-delà des sites traditionnels, le voyage s'aventure dans des zones plus reculées et préservées de la baie de Ha Long. Des lieux comme l'île de Xuong Rông, connue pour ses formations rocheuses ressemblant à des cactus géants, ou le parc Da Xep, avec ses formations géologiques impressionnantes, dévoilent des trésors naturels encore intacts. Les voyageurs peuvent également profiter des plages idylliques de Cat Oan, surnommée "les Maldives de la baie de Ha Long", ou explorer la grotte de Duc Tiên, un lieu chargé d’histoire où furent fabriquées des pièces de monnaie et des armes pendant les mouvements de résistance vietnamiens.

Les activités proposées tout au long du voyage renforcent l’aspect éducatif et durable de l'expérience. L'équipage invite les voyageurs à participer à des actions de nettoyage des plages et à découvrir les efforts des communautés locales pour protéger leurs écosystèmes. Ces expériences pratiques rapprochent les visiteurs de la région et cultivent un sentiment de responsabilité collective pour sa préservation. Le voyage inclut également des moments de détente et d'aventure, tels que le kayak et les promenades en bateau en bambou, permettant aux voyageurs de se connecter davantage à l’environnement naturel.

"The Legacy Journey" n'est pas seulement un voyage à travers des paysages immaculés, c'est une invitation à découvrir le patrimoine culturel de la baie de Ha Long, à vivre des expériences inoubliables et à participer activement à la préservation de cet écosystème exceptionnel.

Commodités inégalées et design moderne

Grand Pioneers Cruise dispose d'une flotte moderne et luxueuse, établie comme une nouvelle référence en matière de croisières de luxe dans la baie de Ha Long. Chaque navire est équipé de plus de 50 cabines spacieuses, toutes offrant une vue imprenable sur la mer, et propose une variété de catégories allant de chambres élégantes à des suites haut de gamme, assurant aux voyageurs un confort exceptionnel.

Photo : Vinh DAV/CVN

Un des points forts de cette croisière est sa piscine à débordement chauffée à l'eau salée, offrant un espace de détente idyllique, quelle que soit la saison. Les clients peuvent se détendre sous le soleil estival ou profiter du rafraîchissement hivernal, tout en admirant la fusion parfaite entre luxe et nature.

L'expérience à bord est renforcée par une sélection d'équipements de haute qualité. Le spa de luxe constitue un véritable sanctuaire de relaxation, proposant des soins de bien-être pour revigorer le corps et l'esprit. Pour ceux qui souhaitent rester actifs, une salle de sport ultramoderne est disponible. De plus, un salon de divertissement élégant ajoute une touche de sophistication aux moments de loisirs, rendant chaque instant à bord mémorable.

Le dîner à bord de Grand Pioneers est une expérience gastronomique raffinée. Les restaurants proposent un menu méticuleusement élaboré, alliant les saveurs traditionnelles vietnamiennes à la finesse de la cuisine européenne. Les bars haut de gamme, avec leurs cocktails exclusifs et vins raffinés, offrent aux clients un véritable voyage sensoriel, accompagné de vues spectaculaires sur le coucher du soleil dans la baie de Ha Long.

Photos : Lê Viêt Khánh - Vinh DAV/CVN

Grand Pioneers Cruise redéfinit le luxe en mer grâce à son design exceptionnel, ses équipements raffinés et son service impeccable, garantissant ainsi une croisière inoubliable à travers les paysages époustouflants de la baie de Ha Long.

Luong Thê Tuyên, directeur général adjoint de Grand Pioneers Cruise, a exprimé la fierté de l'entreprise à l'égard de cette distinction prestigieuse : "Recevoir le prix -meilleure nouvelle compagnie de croisière de luxe au Vietnam - lors des Luxury Lifestyle Awards 2024 est un honneur incroyable. Cette réalisation met en lumière notre engagement inébranlable à créer une expérience de croisière haut de gamme et durable, pionnière d'un voyage d'héritage durable dans la baie de Ha Long". Et d'ajouter qu'en plus de l'honneur d'être nommé "Meilleure compagnie de croisière verte au mond" en novembre 2024, "nous sommes plus motivés que jamais à défendre la durabilité et à offrir des expériences exceptionnelles à nos clients".

En vue de l'avenir, Grand Pioneers Cruise envisage d'élargir sa flotte avec l'ajout de nouveaux navires respectueux de l'environnement et de continuer à améliorer ses équipements de luxe pour répondre aux attentes croissantes des voyageurs exigeants. Les nouveaux itinéraires historiques ne se limiteront pas seulement à la baie de Ha Long, mais s'étendront également à d'autres destinations emblématiques du Vietnam et au-delà, mettant en valeur les merveilles culturelles et naturelles de la région.

Phuong Mai/CVN