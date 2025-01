Festival des fleurs et plantes d'ornement de Cho Lach 2025

Après cinq jours d’activités, le Festival des fleurs et plantes d'ornement de Cho Lach 2025 s’est achevé officiellement dans l’après-midi du 12 janvier. D’après les organisateurs, l’événement a largement atteint ses objectifs, accueillant plus de 25.000 visiteurs.

Placé sous le thème "Couleurs de Cho Lach", ce festival, organisé du 8 au 12 janvier, a proposé une variété d’activités attrayantes et originales, attirant aussi bien les touristes que les habitants locaux au Village culturel et touristique de Cho Lach.

De nombreux événements impressionnants

En dressant le bilan de l’événement, le vice-président du Comité populaire du district de Cho Lach, Nguyên Minh Duc, a affirmé que le Festival des fleurs et plantes d'ornement de Cho Lach 2025, organisé pour la première fois, a présenté des activités inédites et marquantes. Ces dernières ont attiré l'attention des médias, des habitants locaux ainsi que des touristes vietnamiens et étrangers.

Parmi les moments les plus remarquables, Nguyên Minh Duc a mentionné l’établissement d’un record national par l’Organisation des records du Vietnam (Vietking) pour "la plus longue route de fleurs et plantes d'ornement du Vietnam", longue de 15 km et aménagée par la communauté locale. À cela se sont ajoutés un défilé de voitures anciennes, la présentation des mascottes du festival, un espace culturel dédié aux combats de coqs artistiques, une démonstration en direct de durian congelé et des sessions de vente en ligne de fleurs et des plantes d'ornement.

Nguyên Minh Duc a également souligné les retombées positives du festival, contribuant à promouvoir les produits agricoles locaux et à renforcer l’attractivité touristique de Cho Lach. Durant les cinq jours d’activités, plus de 25.000 visiteurs ont été enregistrés, dont plus de 3.500 lors de la cérémonie d’ouverture. Les recettes touristiques générées sont estimées à 25 milliards de dôngs.

Lors de la cérémonie de clôture, le comité d’organisation a récompensé les lauréats des divers concours, notamment celui de la plus belle photo de Cho Lach, et attribué des certificats de mérite à 43 collectifs et individus ayant brillé par leurs contributions au succès de cette édition 2025.

Voici leurs images :

Texte et photos : BTC-Tân Dat/CVN