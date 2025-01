Deux maisons centenaires en bois de jacquier conservent des “trésors”

Photo : Ngô Linh/CVN

À environ 40 km au sud-ouest de la province de Quang Nam (Centre), l’ancien village de Lôc Yên se trouve dans la commune de Tiên Canh, district de Tiên Phuoc. Il a été fondé et développé aux XVe et XVIe siècles, avec des maisons en bois, des ruelles en pierre et des vergers verdoyants.

Aujourd’hui, après sept générations, ce village abrite de nombreuses lignées vivant en harmonie. Avec une superficie totale de 279 ha, les maisons sont adossées au mont et font face aux rizières.

En septembre 2019, Lôc Yên a été classé vestige national et est devenu l’un des quatre plus beaux anciens villages du Vietnam.

Dans ce village, huit anciennes maisons en bois de jacquier, comprenant trois pièces et deux ailes, sont âgées de 80 à plus de 150 ans. Elles représentent une grande valeur esthétique et historique.

La famille de Dông Viêt Mao (85 ans) possède deux anciennes maisons. L’ensemble du terrain occupe 7.000 m2 avec des jardins, des arbres fruitiers et des mares. Les maisons en elles-mêmes couvrent une superficie de 1.000 m2.

Patrimoine transmis de père en fils

La première, construite il y a plus de 150 ans, est actuellement utilisée comme résidence principale. Elle est la plus grande des anciennes maisons en bois de jacquier conservées dans leur jus au village de Lôc Yên.

Photo : Ngô Linh/CVN

La seconde, âgée de près de 100 ans, est dédiée au culte. Elle comporte 36 piliers en bois massif, recouverts de tuiles yin-yang. Ses arbalétriers et pignons sont finement sculptés, avec un souci du détail remarquable.

De plus, cette maison conserve encore de nombreux meubles anciens, dont des armoires, des tables et des chaises. L’armoire d’autel est incrustée de perles. Les potiches, cassolettes, jarres, tables de culte et tablettes ancestrales sont en bois et en bronze.

Ces objets sont considérés comme des trésors, transmis de génération en génération.

Photo : Ngô Linh/CVN

Selon M. Mao, ses deux maisons ont été construites par une célèbre équipe d’ouvriers du village de menuiserie de Van Hà, dans le district de Phu Ninh, province de Quang Nam, en utilisant des centaines de mètres cubes de bois de jacquier sauvage. Après quatre générations, elles conservent encore leurs valeurs et leur beauté d’origine.

“Les anciennes maisons et leurs objets sont des trésors transmis de père en fils. De nombreux touristes ont exprimé leur désir de les acheter, mais je ne les vends pas. J’ai également recommandé à mes enfants et petits-enfants de préserver cet héritage légué par nos ancêtres”, a-t-il partagé.

Le village de Lôc Yên est reconnu comme l’une des destinations touristiques les plus attrayantes du district de Tiên Phuoc. Lors des jours fériés et du Nouvel An, il accueille des milliers de visiteurs.

C’est une destination idéale pour tous ceux qui recherchent la tranquillité, souhaitent respirer l’air pur, s’immerger dans un espace rural authentique et admirer d’anciennes maisons en se promenant dans de petites ruelles.

Nguyên Thành/CVN