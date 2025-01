La nature se fait artiste à Bên En, la baie de Ha Long terrestre de Thanh Hoa

À une heure de route de la ville de Thanh Hoa, en empruntant la route nationale 45, les visiteurs atteignent le parc national de Bên En. Couvrant une superficie de plus de 14.000 ha, ce parc s’étend sur les districts de Nhu Thanh et Nhu Xuân et abrite une forêt primaire riche en espèces de faune et de flore rares et précieuses.

Photo : Journal de Thanh Hoa/CVN

Le lac Sông Muc, situé au cœur du parc, s’étend sur plus de 4.000 ha et atteint une profondeur maximale de 30 m.

Ce lac est formé par quatre ruisseaux provenant des montagnes environnantes. Ses eaux, d’un vert profond et paisible, sont empreintes d’une légende ancienne : Autrefois, lorsque le ciel et la terre étaient encore dans un état de chaos primordial, un jeune nommé Muc, fils du Roi des Mers, nagea à contre-courant de l’océan Pacifique pour s’aventurer à l’intérieur des terres et admirer les paysages. Envoûté par la majesté des montagnes, il perdit la notion du temps. Lorsque la marée se retira, il se retrouva piégé, incapable de retourner à la mer.

Submergé par la tristesse, il versa des larmes si abondantes qu’il en mourut au cœur de la vaste forêt. Ses larmes formèrent une rivière, que l’on appelle aujourd’hui Sông Muc. L’endroit où il mourut devint un lac profond, et les petits ruisseaux qui serpentent autour de ce lac sont comme ses larmes, cherchant sans fin à rejoindre l’immensité de la mer.

"Ce parc a été créé il y a plus de 30 ans, en 1992 exactement. Ici, nous allions la protection de la forêt et de la nature à la création de revenus pour les habitants et au développement de l’écotourisme", explique Lê Công Cuong, directeur du parc national de Bên En.

Bên En offre un spectacle naturel unique, avec 21 îles aux formes étonnantes. Ces îles portent des noms poétiques tels que l’île de l’Amour, l’île des Jumeaux ou encore l’île de l’Espoir, ajoutant une touche magique au paysage. Chaque saison offre une beauté différente, dessinant un tableau vivant de verdure et de sérénité.

"Je suis fasciné par ces paysages magnifiques. Les îles sont splendides et l’écosystème est d’une richesse remarquable. La population locale est aussi très accueillante, et j’ai vraiment hâte de revenir à plusieurs reprises", indique le photographe Trong Thang.

Photo : Télévision de Thanh Hoa/CVN

À Bên En, les visiteurs peuvent naviguer sur de petites embarcations pour capturer des poissons frais. Ces prises, préparées et dégustées dans un cadre naturel d’une beauté saisissante, constituent un moment inoubliable. En outre, les délices culinaires locaux, tels que le fameux poulet de la région, viennent sublimer l’attrait de cette destination.

"C’est tellement beau ici. Je viens souvent avec ma famille et mes amis. Après des jours de travail, c’est une détente bien méritée", dit un touriste.

"Le poulet de la région est un véritable délice. Il sent bon, et sa chair est tendre et juteuse", indique une autre touriste.

Pour enrichir l’expérience des visiteurs, les autorités du parc de Bên En ont mis en place des circuits touristiques en bateau et aménagé des infrastructures, telles que des maisons d’hôtes et des sentiers de randonnée.

"En collaboration avec Sun Group, nous travaillons à la promotion du tourisme durable et au développement de l’écotourisme, notamment dans les villages voisins", précise Lê Ngoc Hoa, vice-présidente du comité populaire du district de Nhu Thanh.

Le patrimoine culturel des communautés locales, notamment les Thaï, Kinh, Muong et Thô, confère à l’expérience de Bên En une richesse incomparable. Le soir, les chants traditionnels et l’accueil chaleureux des habitants créent une ambiance à la fois conviviale et enchanteresse.

VOV/VNA/CVN