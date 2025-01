Tourisme

Hanoï vise la montée en gamme

Hanoï ambitionne de devenir une destination touristique de référence en Asie en offrant des produits et services haut de gamme. En misant sur une stratégie de montée en qualité, la ville vise cette année 30 millions de visiteurs et à générer des revenus de plus de 130.000 milliards de dôngs.

Selon le Service municipal du tourisme, en 2024, les objectifs de développement ont tous enregistré une croissance significative, dépassant les prévisions. Le nombre total de visiteurs a atteint 27,86 millions, soit une augmentation de 12,7% par rapport à 2023. Parmi eux, 6,35 millions étaient des touristes internationaux, en hausse de 34,4%, et 21,51 millions des visiteurs nationaux, en progression de 7,5%. Les revenus touristiques ont atteint environ 110.520 milliards de dôngs, soit une augmentation de 18,3% par rapport à l'année précédente.

Confirmation de l'attractivité touristique de la capitale

Dang Huong Giang, directrice du Service municipal du tourisme, a déclaré : "Grâce à des initiatives ciblées, Hanoï a connu en 2024 une croissance touristique exceptionnelle, dépassant largement les prévisions".

La réputation de Hanoï ne cesse de croître à l'international, grâce à son offre touristique diversifiée et à son positionnement unique sur le marché. La ville a reçu plusieurs distinctions prestigieuses, notamment celle de "Meilleure destination touristique urbaine en Asie" et de "Meilleure destination de golf urbaine au monde en 2024" décernées par les World Travel Awards. Elle figure également parmi les "100 destinations urbaines les plus attractives au monde en 2024" selon Euromonitor International.

En tant que cœur battant du tourisme vietnamien, Hanoï continue de rayonner sur l'échiquier national, attirant chaque année des millions de visiteurs. Située au cœur du delta du fleuve Rouge, Hanoï s'impose comme la destination phare du Nord du Vietnam, dynamisant l'ensemble de la région.

L'industrie touristique de Hanoï a innové en élaborant un plan de développement du tourisme nocturne, en exploitant les éléments culturels uniques de la capitale. À ce jour, 20 produits touristiques nocturnes ont été lancés, et 7 espaces et rues piétonnes combinant services et gastronomie nocturne ont vu le jour, attirant des centaines de milliers de visiteurs chaque année, tels que l’espace piétonnier autour du lac de l'Épée restituée (Hoàn Kiêm) et ses environs, ou la rue piétonne Trân Nhân Tông.

"En 2025, le Service du tourisme de Hanoï conseillera la ville sur des programmes visant à développer le tourisme en un secteur économique moderne, compétitif et durable, avec trois priorités : renforcer les investissements, soutenir le développement du tourisme, et promouvoir la transformation numérique", a déclaré Dang Huong Giang, directrice du Service du tourisme de Hanoï.

Le Service du tourisme de Hanoï a également conseillé la ville sur l'organisation d'événements et de programmes touristiques de manière professionnelle et régulière. Des événements tels que le Festival des cadeaux touristiques et le Festival de l'áo dài (tunique traditionnelle) 2024 ont connu un grand succès, attirant des dizaines de milliers de visiteurs nationaux et internationaux. Ces événements constituent une base importante pour continuer à promouvoir le développement de produits touristiques liés aux festivals et aux événements.

En 2024, Hanoï a consolidé son rôle de locomotive du tourisme au Vietnam, en intensifiant sa coopération avec les autres régions. Le Service a collaboré avec diverses provinces et villes pour participer à de grands programmes de promotion du tourisme international, tels que le Programme de promotion du tourisme Vietnam - Europe à Munich (Allemagne), des programmes de promotion du tourisme et du cinéma vietnamiens aux États-Unis, ainsi que des roadshows en Australie et en Nouvelle-Zélande pour promouvoir le Vietnam en tant que destination touristique. Ces événements permettent aux professionnels du tourisme vietnamien de présenter les attraits du pays, d'établir des partenariats avec des agences de voyage locales et d'attirer des visiteurs internationaux.

Mise en œuvre de solutions coordonnées

En 2025, l'industrie touristique de la capitale vise une croissance significative des revenus, avec un objectif de plus de 130.000 milliards de dôngs, soit une augmentation de 26% par rapport à 2024. Dang Huong Giang a précisé : "Pour atteindre cet objectif, l'industrie touristique de Hanoï continuera de soutenir les gestionnaires de sites patrimoniaux et culturels pour développer des circuits touristiques culturels expérientiels, associés au tourisme nocturne et à l'exploitation des valeurs culturelles traditionnelles, afin d'attirer les groupes de touristes à fort pouvoir d'achat".

Par ailleurs, Hanoï mettra l'accent sur le développement du tourisme fluvial, en reliant les destinations le long du fleuve Rouge et de la rivière Duông, et en élargissant les itinéraires de Chương Dương Dô à Son Tây et Ba Vi. La ville intensifiera également les liens, la promotion et la stimulation des marchés internationaux clés tels que l'Asie de l'Est, l'ASEAN et l'Union européene, tout en explorant de nouveaux marchés prometteurs comme l'Inde et l'Europe de l'Est.

Pour exploiter pleinement le potentiel touristique de la capitale, Nguyên Công Hoan, directeur général de Flamingo Redtours, a suggéré plusieurs orientations. Il a souligné la nécessité d'investir massivement dans les infrastructures d'hébergement, en particulier pour le segment haut de gamme, afin de répondre à la demande croissante, notamment en haute saison. Il a également insisté sur l'importance de développer des complexes de grande envergure pour améliorer la compétitivité, ainsi que d'enrichir les activités de divertissement nocturne pour augmenter l'attractivité et les dépenses des touristes.

Concernant le tourisme événementiel, M. Hoan a estimé qu'Hanoï organise de nombreux grands programmes, mais que les espaces sont encore limités, ce qui rend difficile l'élargissement de l'échelle et la connexion des transports. L'industrie de la culture et du divertissement doit être planifiée de manière structurée et à long terme pour permettre la tenue d'événements musicaux, sportifs et de divertissement réguliers, facilitant ainsi la planification des visiteurs. “Ces améliorations permettront à Hanoï d'accroître son attractivité, de prolonger la durée des séjours et de hisser le tourisme de la capitale à un niveau supérieur”, a insisté le Pdg de Flamingo Redtours.

