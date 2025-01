La détermination du Vietnam à développer les sciences et les technologies est appréciée

>> Transformation numérique 2024 : le Vietnam en pleine ascension

>> Da Nang, un modèle de transformation numérique pour tout le Vietnam

>> Des solutions révolutionnaires pour le développement des sciences et des technologies

En recevant le 14 janvier Phan Tien Dung, chef du Comité de gestion scientifique de l'Académie vietnamienne des sciences et technologies (VAST), en visite de travaille au Venezuela, elle a estimé que la Résolution n°57-NQ/TW démontrait une vision stratégique du Parti et du gouvernement du Vietnam dans le contexte des évolutions fortes dans le monde dans la 4e Révolution industrielle. Selon elle, la Résolution joue un rôle fondamental pour le développement durable du Vietnam dans la nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

La vice-présidente vénézuélienne a déclaré apprécier cette orientation stratégique du Vietnam, avant de se déclarer convaincu que le Vietnam connaîtrait des développements remarquables à l'avenir.

Elle a également exprimé son espoir que le Vietnam partageait ses expériences précieuses dans le processus d’élaboration des politiques ainsi que dans le processus de mise en œuvre de cette orientation stratégique, pour aider le Venezuela à saisir cette tendance mondiale.

De son côté, le professeur associé et docteur Phan Tien Dung a affirmé que la publication de la Résolution n°57-NQ/TW illustrait l'attention particulière du Parti et de l'État vietnamiens au domaine scientifique et technologique, le considérant comme un facteur décisif et un fondement pour le développement durable du pays dans la nouvelle ère du peuple vietnamien.

Les deux parties ont affirmé leur volonté de continuer à promouvoir la coopération dans les sciences et les technologies, en particulier dans des secteurs tels que la biotechnologie au service du développement agricole, les technologies de l'information, l'intelligence artificielle...

VNA/CVN