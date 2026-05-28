Le tourisme spirituel séduit une nouvelle génération de voyageurs

Entre quête intérieure, immersion culturelle et besoin de ralentir, les hauts lieux spirituels du nord du Vietnam attirent un nombre croissant de visiteurs. Bien au-delà des pèlerinages traditionnels, ces destinations s’imposent désormais comme des espaces de respiration dans une société en quête d’équilibre.

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Depuis le début de l’année 2026, plusieurs sites spirituels majeurs du nord du Vietnam enregistrent une affluence exceptionnelle. Des montagnes sacrées de Yên Tử aux temples de Bái Đính, en passant par la pagode des Parfums ou le site historique des rois Hùng, le tourisme spirituel connaît un essor spectaculaire.

À Yên Tu, dans la province de Quang Ninh, la première saison touristique organisée après l’inscription du site au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO a franchi le cap du million de visiteurs en seulement quelques mois, soit une progression de 123% par rapport à l’année précédente. Un record inédit pour ce haut lieu du bouddhisme Truc Lâm, qui a atteint dès le printemps ses objectifs annuels de fréquentation.

L’engouement ne s’est d’ailleurs pas limité aux festivités du Nouvel An lunaire. Après les congés du 30 avril et du 1er mai, les flux de visiteurs sont restés soutenus. Chaque week-end, les téléphériques et les chemins menant à la pagode Dông accueillent des milliers de pèlerins et de voyageurs dès l’aube.

Mais Yên Tu attire désormais bien au-delà du seul cadre religieux. Les randonnées au cœur des forêts de pins, l’atmosphère silencieuse des monastères et la découverte de la culture Truc Lâm séduisent une clientèle plus jeune, en quête d’apaisement et de reconnexion.

À Hanoï, la pagode des Parfums demeure l’un des plus grands centres de tourisme spirituel du pays. Bien que le festival se prolonge jusqu’à la mi-mai, près de 770.000 visiteurs s’y étaient déjà rendus à la fin avril.

Dans la province de Ninh Binh, le complexe Bai Dinh-Tràng An confirme son statut de locomotive du tourisme culturel et spirituel vietnamien. Pendant les vacances du culte des rois Hùng et des célébrations du 30 avril - 1er mai, la région a accueilli plus de 2,37 millions de visiteurs, générant environ 3.569 milliards de dôngs de recettes touristiques. Au premier trimestre 2026, Ninh Binh a enregistré près de 9,9 millions d’arrivées, soit une hausse de plus de 20% sur un an.

Photo : CTV/CVN

Ces chiffres traduisent une évolution profonde des pratiques touristiques. Les voyages spirituels ne se limitent plus aux excursions d’une journée organisées pour les cérémonies religieuses. Les visiteurs privilégient désormais des séjours plus longs, mêlant détente, méditation, découverte de la nature, trekking ou immersion culturelle.

Le temple des rois Hùng, dans la province de Phu Tho, reste quant à lui le symbole majeur du retour aux racines nationales. À l’occasion de la fête commémorative des fondateurs de la nation vietnamienne, le site a accueilli environ 6,5 millions de visiteurs, en hausse de 12% par rapport à l’an dernier.

Le profil des voyageurs évolue lui aussi rapidement. Longtemps dominé par les pèlerins traditionnels et les visiteurs d’âge mûr, le tourisme spirituel attire aujourd’hui une génération urbaine plus jeune, désireuse de s’éloigner temporairement du rythme effréné des grandes villes.

Photo : CTV/CVN

Nguyên Thu Hà, 29 ans, employée dans la communication à Hanoi, raconte avoir choisi ce printemps deux escapades à Yên Tu et Bai Dinh avec ses amis plutôt que des vacances balnéaires. "Aller à Yên Tu aujourd’hui, ce n’est plus seulement pratiquer un rite religieux. J’aime marcher dans la montagne, couper quelques jours avec le téléphone et le travail. Après ces voyages, l’esprit devient plus léger", confie-t-elle.

À Lào Cai, le complexe spirituel de Fansipan connaît lui aussi une forte progression. Durant le premier trimestre 2026, la province a accueilli environ 3,4 millions de touristes pour des recettes proches de 13.000 milliards de dôngs.

Les plateformes de réservation témoignent également de cette dynamique. Selon Agoda, les recherches d’hébergement à Phu Tho avant la fête des rois Hùng ont été multipliées par cinq en un an, avec une hausse notable des visiteurs venus de Hô Chi Minh-Ville.

Face à cet engouement, de nombreuses provinces investissent dans de nouvelles infrastructures : hébergements, véhicules électriques, téléphériques, espaces d’expérience culturelle ou zones de promenade destinées à prolonger les séjours.

Photo : CTV/CVN

Pour autant, l’attrait durable de ces destinations repose moins sur les équipements que sur l’expérience intime qu’elles offrent. Dans une société marquée par l’accélération du quotidien et la pression urbaine, les sites spirituels apparaissent de plus en plus comme des lieux de pause, où patrimoine, nature et silence permettent de renouer avec une forme de sérénité intérieure.

Thao Nguyên/CVN